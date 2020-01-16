В Балабанове администрация намерена продать прошлогоднее имущество

На последнем в 2019 году заседании Городской думы Балабанова, состоявшемся 30 декабря, по представлению администрации города депутаты вновь рассмотрели «бюджетный» вопрос. И если поправки основных цифр, предложенные к утверждению, не вызвали большого интереса, то тема приватизации так и не реализованного имущества стала предметом обсуждения.

ПЛАН НЕРЕАЛИЗАЦИИ

Депутат Сергей СУДАКОВ поинтересовался у руководства администрации, почему в уходящем году практически не был реализован план приватизации? Его общая стоимость - порядка 43 млн рублей - это значительная часть бюджета, а продать имущества, принадлежащего городу, удалось лишь на пять миллионов.

Стоит отметить, что суммарная доходная часть балабановского «кошелька» в 2019 году составила округленные 422 млн руб. Из них 221 миллион «с хвостиком» -безвозмездные поступления, то есть деньги, перепавшие муниципалитету из бюджетов вышестоящих уровней. Эти средства имеют целевое направление и, как правило, должны быть освоены по назначению до конца года либо возвращены обратно.

Что касается дохода от продажи муниципального имущества (приватизации), то этими деньгами местные органы власти могут распоряжаться по собственному усмотрению: направить на внезапно возникшую или отложенную до лучших времен проблему или перенести на следующий год на использование в рамках какой-либо программы.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

Отвечать за не взятую цель пришлось главе администрации Сергею ГАЛКИНУ. По его словам, этому неисполнению есть веские причины, возникшие как со стороны муниципалитета, так и региона.

Во-первых, теперь все подобные продажи проходят только через Фонд имущества Калужской области. Распространяться по этому поводу сити-менеджер не стал, впрочем, депутатам и так было понятно, что за централизацией любого процесса скрывается волокита, которая в конечном итоге отражается на местных администрациях.

Однако Сергей Галкин не стал скрывать и причастность администрации к шероховатостям в исполнении плана приватизации.

- С нашей стороны были действия, которые повлияли на этот процесс. Например, изначально мы планировали продать часть помещения, расположенного по адресу 50 лет Октября, 8, где раньше располагался паспортный стол. Но позже решили выставить на торги всю площадь, включая ту, которую занимает УК «РЭУ». На это потребовалось время для оформления необходимых документов, - пояснил глава администрации.

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ

Таким образом, весь неисполненный план приватизации перенесен для реализации на 2020 год. Насколько это большая проблема и можно ли ее рассматривать как недоработку со стороны администрации города - вопрос спорный. Ведь в собственности балабановского муниципалитета осталось не так много имущества, которое он еще может продать. К тому же далеко не все объекты вызывают заинтересованность у потенциальных покупателей в силу состояния или расположения.

А по большому счету недалек тот час, когда выставлять на продажу, а следовательно, пополнять бюджет города собственными доходами в этой части будет попросту нечем. И тогда план приватизации вообще исчезнет в бюджете города как пункт реального пополнения доходной части и планирования под него расходования.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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