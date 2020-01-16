Вне власти

Не дай вам Бог жить в эпоху перемен, - сказал когда-то китайский философ Конфуций. Но этот умный человек жил очень давно и, вероятно, никогда не бывал в России, не знал о менталитете нашего народа. А он таков: что бы не происходило в государстве, люди воспринимают это с недовольством и подозрительностью. Однако дальше пересудов на кухне, а теперь и комментариев в интернете дело не доходит.

Вот и известие об отставке правительства РФ, прозвучавшее вечером 15 января из уст премьер-министра Дмитрия Медведева, россияне встретили без уличных протестных или ликующих акций. Словно, ничего серьезного в стране не произошло, а комментарии в соцсетях оказались ожидаемыми: никакого разочарования от случившегося или от разрушенных надежд.

Почему реакция стала такой, понятно каждому, кого как минимум затронули реформы образования, здравоохранения или пенсии. Именно их россияне считают главным показателем работы правительства в последние годы. Польза от них для большинства ныне живущих, мягко говоря, сомнительная, перспективы - тем более.

Лично я прекрасно понимаю настроение россиян и боровчан в том числе, поскольку, как и все, сталкиваюсь с «благами» нашей жизни. Не понимаю лишь одного: если людям не нравится, кто и как управляет государством, то почему так не активны граждане во время выборов? Почему каждый раз придумываются различные «завлекаловки», чтобы заманить людей на избирательные участки, дабы они могли самостоятельно решить, какими будут условия их жизни в ближайшей перспективе?

И напоследок, предполагая возникновение мнений «все решено за нас», приведу цитату американского физика и лауреата нобелевской премии Лоуча Фаулер:

«Вы обладаете властью, если другие думают, что вы обладаете властью». У меня все!

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