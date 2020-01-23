«Черным» ассенизаторам дадут шанс встать на путь исправления

С первых дней нового года в Боровском районе активно взялись за решение проблемы чистоты водоемов, предложив несколько идей, которые, при условии их должной реализации, смогут повлиять на ситуацию вполне благотворно. Помимо запуска интерактивной карты нелегальных стоков, в администрации района задумались над тем, чтобы навести порядок в сфере утилизации жидких отходов.

Заняться этим вопросом поручили специалистам «Экологического центра», которые за минувшую неделю проделали большую работу, продумав схему взаимодействия между предпринимателями и представителями контролирующих структур.

ПРОБЛЕМА «С ДУШКОМ»

Согласно принятой классификации, жидкие отходы относятся к 4 классу опасности и не несут прямой угрозы здоровью человека. Тем не менее каждый из нас прекрасно представляет, чем чревата задержка с их утилизацией, начиная от ужасного запаха и заканчивая загрязнением окружающей среды.

Вопрос об откачке содержимого септиков перед жителями частных владений встает регулярно. В отличие от горожан, где все проблемы решает наличие централизованной канализации, домовладельцам приходится заниматься дурно пахнущей проблемой самостоятельно, то есть обращаться к ассенизаторам, которые с помощью специального оборудования произведут откачку фекалий и доставят их на утилизацию.

По крайней мере, так эта система выглядит в идеале, на практике же некоторые из перевозчиков грешат тем, что сбрасывают отходы в запрещенных местах, таким образом экономя свои средства.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

На первой в 2020-м году планерке руководителей района решили разобраться с этим вопросом, создав так называемый «белый» список ассенизаторов, предоставивших чиновникам документы, в том числе договора с очистительными сооружениями о приеме отходов. Обращаясь к этим компаниям, боровчане могут быть уверены, что после откачки содержимое септиков попадет по назначению.

Что же до остальных работающих в этой сфере бизнесменов, то «Экологическому центру» дали задачу проработать вопрос о мерах воздействия на них. Как рассказал главный специалист организации Владимир ЦВЕТКОВ, опираться в этом деле планируют на местные власти, которые могут предоставить точную информацию о работающих на их территории перевозчиках.

- Получив информацию от глав администраций, мы сравним ее со списками Росприроднадзора, в который мы также направили запрос с просьбой предоставить нам список компаний, имеющих лицензии на эту деятельность. Так у нас появится представление о масштабах проблемы, - отметил Владимир Алексеевич.

Бороться же с теми, кто предпочел заниматься своим делом «в темную», планируют совместно с правоохранителями. Свою помощь в этом вопросе уже пообещала районная прокуратура, а также сотрудники ГИБДД, которые будут останавливать спецтехнику и проверять наличие всех документов. Также Цветков отметил, что он с коллегами рассчитывает на активных жителей, которые, заметив ассенизаторскую машину, сливающую отходы в неположенном месте, зафиксируют этот факт, а затем сообщат местным администрациям, экологам или ЕДДС.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Впрочем, полагаться на один лишь «кнут» Цветков не собирается. Владимир Алексеевич уверен, что часть перевозчиков, сегодня работающих с нарушением закона, не прочь легализовать свою деятельность, и им нужно в этом помочь.

- Я сам не так давно общался с одним ассенизатором, и он рассказал, что всеми силами старается найти вариант для нормальной, законной работы, но не может заключить договор с владельцами очистных, поскольку условия для него являются крайне невыгодными. Нужно в этой ситуации тоже разобраться, и мы хотим в ближайшее время организовать совещание с участием чиновников, перевозчиков и собственников коллекторов, чтобы обсудить взаимодействие и договориться о сотрудничестве, - заметил Цветков.

Таким образом, чиновники дают шанс предпринимателям изменить свои методы работы, поскольку в противном случае развернутая властями района кампания очень сильно ударит по кошельку «теневых» бизнесменов и сделает конкуренцию с законопослушными коллегами практически невозможной.

Степан ФЕДОРОВ

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