Сергей Галкин призвал балабановцев ценить сделанное

В минувший вторник, 21 января, глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН встретился с жителями города, чтобы подвести итоги работы своей команды за 2019 год. Местом встречи стал актовый зал школы № 1, поскольку привычная площадка подобных сборов - городской Дом культуры - находится на ремонте.

Это обстоятельство скорее стоит расценивать как положительный аспект, подтверждающий глобальные перемены, которые идут в городе. Впрочем, докладчику было чем еще подкрепить это мнение.

В ТАНДЕМЕ

Ежегодные отчеты о работе представительно-распорядительного органа муниципалитета главы администраций обязаны делать перед представительным органом. Однако в Калужской области давно сложилась традиция озвучивать итоги минувшего года перед всем населением, поскольку, по идее, депутаты и так отлично знают тот результат, который достигнут за минувший отрезок времени.

В Балабанове последние пять лет обе ветви власти смогли наладить конструктивную работу, и сегодня народные избранники принимают участие во всех вопросах жизнедеятельности муниципалитета. А потому свой доклад Сергей Галкин начал с напоминания о прошедших в сентябре выборах в Городскую думу, отметив:

- В состав нового депутатского корпуса вошли целеустремленные представители всех важнейших сфер жизнедеятельности города - специалисты медицинской, коммунальной, образовательной, культурно-спортивной отраслей. Новый созыв депутатов уже провел в жизнь изменения в нормативно-правовую и организационно-штатную деятельность думы и Контрольного органа. Надеемся, что дальнейшая скоординированная работа представительной и исполнительной властей поможет спланировать и реализовать поступательное развитие поселения.

ЖИТЬ ХОРОШО

В сравнении с предыдущим отчетным периодом - 2018-м годом, численность населения в Балабанове не сильно изменилась: плюсом 167 человек, и общий показатель - 25 775 жителей. Над этой цифрой необходимо работать, в том числе и органам власти, на которых лежит обязанность создания благоприятных условий жизни внутри муниципалитета. Конечно, учитывая соседство города с Обнинском, куда стремятся переселиться многие боровчане, балабановским властям приходится прилагать максимум усилий для предотвращения оттока населения и его прироста за счет рождаемости. Поскольку даже относительно неплохой показатель средней заработной платы в 35 тыс. рублей не гарантирует оседлости работающих граждан в этом городе.

Для выполнения такой задачи требуются большие деньги. И в 2019-м в бюджет городского поселения «Город Балабаново» поступило доходов на общую сумму 423 млн рублей. Это выше уровня прошлого года на 120 млн рублей. При этом безвозмездные поступления из бюджетов разных уровней достигли 221,7 млн рублей, что почти в 4 раза выше уровня 2018 года.

- Налог на доходы физических лиц, при первоначальном плане в размере 62,1 млн рублей, получен в сумме 76,3 млн рублей и превышает уровень поступлений прошлого года на 33,6%. Основными налогоплательщиками являются: АО «Итера», ООО КМДК «Союз-Центр», ООО «СтораЭнсоПакаджинг ББ», Войсковая часть 3694, ООО «Венталл», ООО «Фрилайт», ООО «Бригане». Налог на имущество физических лиц при первоначальном плане в 6 млн руб. составил 7,7 млн руб., - уточнил Сергей Галкин.

РАДИ БУДУЩЕГО

Несмотря на внушительные суммы поступлений в бюджет, для обычных горожан это всего лишь цифры. Для людей показателем работы администрации и депкорпуса являются реальные дела. И в этой части чиновникам тоже есть чем похвастать.

Благодаря конструктивной работе с правительством Калужской области и оперативности решения своих полномочий, балабановский муниципалитет в конце 2019 года получил новый детский сад на 220 мест и начал строительство школы, готовой принять тысячу юных горожан. Сдача в эксплуатацию этого объекта ожидается уже в текущем году. Также ведется разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги и пешеходной зоны к новым социальным объектам «гагаринского» микрорайона.

Не забыли в Балабанове и о больших обещаниях, данных депутатами и администрацией в канун выборов. Сейчас проектировщики работают сразу над двумя масштабными проектами, которые горожане поддержали своими голосами в подписных листах: спортивного комплекса с плавательным бассейном и центра культурного развития со зрительным залом на 466 мест.

- Нам удалось решить и проблемы последних лет, касающиеся перевода земель на ул. Дзержинского и ул. Ворошилова в категории земель населенных пунктов, путем внесения изменения в генеральный план. Это будет способствовать дальнейшему развитию данной территории, в том числе решению судьбы недостроенного Дома офицеров, - отметил глава администрации.

Самые большие амбиции Балабаново третий год подряд питает в отношении создания зоны отдыха на реке Страдаловке. В этом году муниципалитет вновь будет участвовать в федеральной программе «Малые города», надеясь получить грант в размере 80 млн рублей. Но даже в случае очередной неудачи здесь планируют благоустроить любимое место отдыха балабановцев за счет средств городского бюджета.

НА ВИДУ

Именно перемены в облике города, которые не первый год проходят на территории муниципалитета, позволяют жителям оценить тот рывок, который Балабаново смог сделать в своем развитии. В 2019 году большой объем работы был выполнен на дорогах и тротуарах города. Однако самыми ощутимыми стали общественные пространства и дворовые территории, благоустроенные по федеральной программе «Комфортная среда».

Благодаря ей удалось преобразить «придомовки» по трем адресам города. При этом небывало крупная сумма в размере 7,9 млн рублей помогла решить застарелые проблемы жителей ул. Московской, где реконструкция пространства охватила сразу пять домов. Кроме этого, город завершил третий этап строительства сквера «Молодежный» и второй - сквера «Городской».

В 2020-м в рамках указанной программы благоустройство доберется до ул. Дзержинского, где выполнят работы на трех придомовых территориях и построят пешеходную зону до этого удаленного микрорайона от «Городского» сквера.

Кроме того, создается дизайн-проект благоустройства общественной территории сквера у детской школы искусств, финансовую поддержку которого в сумме 20 млн руб. оказало правительство Москвы.

При этом Сергей Галкин отметил, что, несмотря на любовь к своему городу большинства балабановцев, которые бережно относятся к сделанному, есть и те граждане, которые целенаправленно портят муниципальное имущество.

- Хотелось бы, чтобы активность жителей на субботниках была выше, а бережное отношение к созданному - более развито, - отметил сити-менеджер.

Подводя итог, глава администрации отметил, что 2019 год был стабильным и плодотворным. Но начавшийся период ставит новые задачи, прежде всего, исполнение майских Указов Президента РФ.

- В решении всех задач мы будем опираться на взаимопонимание и сотрудничество с районными и областными органами власти, с депутатами, общественными организациями, трудовыми коллективами, жителями нашего города, социально ответственным бизнесом. А предстоящие в сентябре выборы и 75-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне станут для горожан поводом еще раз продемонстрировать гражданскую активность и общественную сознательность, - подытожил Сергей Галкин.

Анна КНЯЗЕВА

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