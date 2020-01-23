Высшие силы. Алексею Максименко повезло с чужими деньгами и батюшкой

Глава администрации сельского поселения «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО, пожалуй, самый харизматичный чиновник Боровского района. Его непосредственная манера общения с жителями вместе с чувством юмора и открытостью делают свое дело - открывают двери в кабинеты тех, от кого зависит финансирование поселения, и сердца самих кривчан.

На минувшей неделе Алексей Витальевич в такой же непринужденной форме отчитался перед своими жителями за то, что удалось сделать в 2019 году за чужие деньги и с божьей помощью.

СВОЙ ПАРЕНЬ

Примечательной особенностью отчетов Алексея Максименко является отсутствие трибуны. Именно этот, придающий уверенности и служащий опорой другим чиновникам атрибут в Кривском ДК так и не появился на сцене. Здесь глава местной администрации предпочитает прямое общение с залом, работая в стиле современных молодых спикеров на всевозможных форумах и коучингах.

Но главное, за что местные жители испытывают особую благодарность к докладчику, - отсутствие длинного, изобилующего трудными цифрами монолога о том, как работала команда администрации. Альтернативой этому служит получасовой рассказ с лирическими отступлениями и показом слайдов, во время которого Алексей Витальевич успевает не только похвастаться, но и похвалить тех, кто помог ему добиться очередных результатов.

МАННА НЕБЕСНАЯ

Общий объем доходов бюджета поселения в прошлом году составил 52 миллиона рублей с «копейками». При этом собственные налоговые и неналоговые доходы остановились на планке чуть более 16 млн рублей. Но и этот показатель глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ в итоговом выступлении назвал положительным, поскольку пусть небольшими шагами, но все же самое бедное сельское поселение начинает двигаться вперед.

Из более 35 млн рублей безвозмездных поступлений, которые в 2019 году достались СП «Кривское» из других бюджетов, деньги пошли на осуществление проектов разной стоимости, и самым крупным из них стал капитальный ремонт дороги на ул. Центральная, на который потратили 15,1 млн рублей. Эти средства кривчанам перепали из общей копилки Боровского района - Фонда приоритетных проектов, созданного для решения самых финансово неподъемных проблем поселений. При этом из бюджета СП в данный фонд было перечислено менее полумиллиона рублей.

На средства районного бюджета в сельском поселении выполнили ремонт щебеночного покрытия дорог, особо значимым из которых стало направление в деревню Вашутино.

Еще одна крупная сумма, доставшаяся Кривскому уже из областного бюджета, прошла по программе «Формирование комфортной среды». В ее рамках благоустроена общественная территория на сумму 3 762 532,15 руб. При этом сельский бюджет вложил в этот проект всего 120 тыс. руб.

СПАСИБО ВСЕМ

Такая финансовая благосклонность не могла остаться без внимания главы самого финансово скромного поселения Боровского района. А потому по ходу своего выступления Алексей Максименко делал отступления, не забывая поблагодарить тех, кто повлиял на широту денежной реки, в очередной раз бурлившей в Кривском.

В числе таких «покровителей» оказались заместитель главы администрации Боровского района, начальник экономического отдела Анна ГОРЯЧЕВА, заведующая отделом развития АПК Надежда ДЕМЕНЮК, глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

Однако без внимания не остались и руководители кривских предприятий, оказывающие ощутимую помощь в реализации различных проектов, а также простые жители.

Например, особенно Алексей Витальевич выделил тех, кто входит в состав Добровольной пожарной дружины, на счету которой в 2019 году более семидесяти выездов на пожары и возгорания. А также старост деревень, активно работающих с администрацией поселения по линии благоустройства.

ПЛАН ГОДА

Если говорить о планах на начавшийся год, можно не сомневаться, что аппетит у администрации СП «Кривское» не поубавился. Явным доказательством тому стал проект речного клуба «Протва», который Алексей Максименко презентовал как главный, после сквера Победы, проект благоустройства в поселении. Его масштаб и наполняемость обойдутся не в один десяток миллионов рублей, а значит, здесь вновь планируют замахнуться на деньги вышестоящих бюджетов.

Осуществить все намеченное здесь, вероятно, надеются и с божьей помощью. Недаром, отчитываясь за работу органов власти, докладчик коснулся того, что по конституции отделено от государства - религии. В частности, спикер порадовался, что теперь восстановление храма Иверской Божьей матери идет хорошо, поскольку им «повезло с батюшкой».

Но все же Максименко - человек светский, и тут, как говорится, на Бога надейся, да сам не плошай. А потому он не забыл напомнить кривчанам, что в сентябре их всех ждут на избирательных участках. В 2018 году в Кривском была рекордная 70% явка избирателей, и в 2020 ее предложено не снижать, «чтобы было с кого спросить».

В завершении отчета подошло время традиционному выставлению оценки за работу представительного органа. И пока глава района Анатолий Бельский пребывал в нерешительности, рассуждая, как оценить это показатель: по двухбалльной шкале (удовлетворительно или неудовлетворительно) или пятибалльной, сами селяне начали выкрикивать из зала, что ставят своему главе администрации «пятерку». Последовавшие аплодисменты и вовсе заглушили зал, а потому, на сколько работу чиновника оценил глава района, представляющий в Районном собрании это поселение, услышать не удалось.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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