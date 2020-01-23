Евгения Гурова «закидали» экологическими вопросами

Прошлый год для Ермолина вышел очень непростым. За минувшие 12 месяцев чиновникам приходилось разбираться с большим количеством кризисных ситуаций, начиная от конфликтов населения с управляющими компаниями и заканчивая серьезными авариями на местных КНС.

Тем не менее, во время отчета главы администрации города Евгения ГУРОВА, было заметно, что горожане остались довольны работой мэрии в ушедшем году, а самой главной просьбой жителей стало привести в норму экология на территории поселения и снизить нагрузку на Протву.

БОЛЬШАЯ РАБОТА

Главный критерий работы любого главы администрации - это оценка трудов со стороны населения, и его заинтересованность во взаимодействии с чиновниками. В этом году на доклад мэра Ермолина Евгения Гурова пришло гораздо больше человек, чем было в прошлый раз, а значит жителям действительно интересно, какая работа ведется в поселении.

Одним из основных пунктов отчета традиционно является благоустройство, которое в городе вышло на новый уровень. Перечисление всех реализованных проектов заняло у докладчика изрядное количество времени, но самым показательным стал тот факт, что со стороны горожан не прозвучало ни одного упрека относительно того, что чиновники не сдержали своих обещаний.

Самым главным объектом 2019-го года стала площадь возле ДК «Полет». Работы по её обновлению ведутся уже второй год и наконец были доведены до конца. Теперь на центральной площади поселения появилось место, где жители могут посидеть и отдохнуть. Само учреждение культуры власти тоже не забудут, и на следующий год здесь уже запланирован ремонт холла и гардероба, а также установкам металлодетекторов на входе.

Также помимо общественного пространства в рамках программы «Комфортная среда» проводилось благоустройство 5 придомовых территорий. Серьёзные средства из бюджета были вложены в дорожную сеть - за 2019-й год было уложено более 6 тысяч метров асфальтового покрытия, а также создано несколько новых пешеходных тротуаров с лавочками и зелеными насаждениями. Хорошими примерами может служить пешеходная зона по улице 1-го Мая и территория рядом с детским садом по улице Русиново.

Много сил было вложено в социальную сферу - в городе ведется строительство новых спортивных площадок, проводятся серьезные состязания, а воспитанники тренеров стадиона «Труд» завоевывают медали международных соревнований. Жители всех возрастов могут найти занятие себе по душе, будь то творческие коллективы или организуемые администрацией мероприятия и акции творческого, развлекательного или спортивного характера.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Впрочем, несмотря на все достижения, есть вопрос который волнует жителей больше всего. Уже не первый год «ахиллесовой пятой» города остается канализация, аварии на которой являются главной угрозой экологическому состоянию поселения, да и всего района. Именно решение этой проблемы интересует ермолинцев, и именно с ней было связано большинство вопросов.

- Я прекрасно понимаю ваше беспокойство и как житель города, и как глава администрации полностью его разделяю. То, что наши очистные сооружения находятся в бедственном состоянии ни для кого не секрет, это понимание есть и у руководства «Калугаоблводоканала». Уже на этот год запланирована их глобальная реконструкция с увеличением мощности, это не быстрый процесс и завершиться он только в 2021-м году, но по окончанию работу этот вопрос должен быть окончательно закрыт, - ответил Евгений Александрович жителям.

Также Гуров отметил, что сегодня прилагаются большие усилия, чтобы снизить нагрузку на реку Протву, а также решаются и другие проблемы, несущие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Например, была прекращена работа предприятия по переработке отходов «Трансмет» на которое жаловались жители района ОПХ.

В целом же жители высоко оценили работу чиновников. В ходе выступления горожане трижды прерывали главу администрации аплодисментами, а в конце согласились, что за последние два года город сильно изменился в лучшую сторону и направление для перемен местные власти выбрали верное.

Степан ФЕДОРОВ

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