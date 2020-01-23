Эхо перемен долетело до Калужского региона

На прошлой неделе правительство РФ ушло в отставку, после чего последовала череда сообщений о новых назначениях «высоких» чиновников, которые теперь по-своему будут решать, как нам жить. Казалось бы, что нам до этих решений, которые далеки от конкретно нашей Калужской области? Но на самом деле, рокировка, произошедшая на уровне федерации, неминуемо коснется нашего региона.

21 января стало известно, что калужский чиновник, дослужившийся до поста и.о. вице-премьера, Максим АКИМОВ в состав нового кабинета министров РФ не вошел. Ранее он курировал транспорт, связь и программу «Цифровая экономика». Теперь же, по сообщению источников федеральных СМИ, ему предложили возглавить Калужскую область, но он ответил отказом. Следом прошла информация о переходе экс вице-премьера на пост руководителя «Почты России».

Передумает Максим Акимов в отношении родного региона или нет, вопрос второй. Главное, что слухи о переходе действующего губернатора Анатолия АРТАМОНОВА на новое место работы получают новые косвенные подтверждения. Ранее неофициально сообщалось, что глава региона войдет в Совет Федерации, хотя официального подтверждения этому до сих пор нет. Тем не менее, еще одним очевидным намеком на грядущие перестановки в руководстве Калужской области служат отчеты глав муниципальных районов.

Традиционно эти мероприятия замыкают аналогичные встречи с населением глав муниципалитетов. Проходят они до первой декады февраля включительно, а уже в середине месяца отчет держит главный районный «администратор». Но в этом году до сих пор не известно: когда будет подведен итог общей работы Боровского района?

В аналогичной ситуации находятся и руководители других муниципальных районов Калужской области. Ведь послушать о том, как стало хорошо на отдельно взятой территории приезжают члены правительства региона во главе с губернатором. А в данное время даты таких визитов сдвинуты на неопределенное время. Очевидно, что рассказывать о достижениях и строить планы, в большинстве своем завязанные на региональном бюджете, следует в присутствии того, от кого зависит щедрость денежных потоков в калужские поселения. Но кто это будет, пока остается загадкой даже для тех, кто ходит по коридорам власти.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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