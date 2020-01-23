Дорога раздора. Жителям «Васильков» придется сесть за стол переговоров

Проблемы расположенного на окраине деревни Кабицыно поселка «Васильки» в конце прошлого года получили широкую огласку в Боровском районе. Местные жители разделились на два лагеря, один из которых был не согласен с тем, что единственный въезд в населенный пункт находится в частных руках, другой же, напротив, упрекал недовольных в нежелании придерживаться условий договора с собственником и раздувании проблемы на пустом месте.

В результате это вылилось в обращение к администрации поселения с просьбой проработать варианты создания муниципальной дороги к поселку. По этому вопросу были проведены публичные слушания, на которых соседи вступили в очередную конфронтацию друг с другом.

Обещанная встреча по обращению жителей «Васильков» в администрацию СП «Совхоз Боровский» состоялась утром 11-го января. Ход мероприятия контролировал лично глава исполнительной власти Антон МАСНЯК, который в данной ситуации выступает абсолютно нейтральной стороной. Как уже не раз объяснял Антон Александрович, у чиновников нет никаких полномочий вмешиваться в отношения между собственниками и давать какие-либо указания относительно того, как жители поселка должны распоряжаться своим имуществом.

Что же касается самого вопроса, с которым обратились к властям недовольные боровчане, то после его проработки выяснилось: создать еще один въезд на территорию поселка чиновники не смогут, поскольку с какой бы стороны не прокладывали дорогу, она неизбежно попадает на частную территорию.

Впрочем, из того, как проходило мероприятие, сложилось впечатление, что ответ на запрос жителей не очень-то и интересовал. Публичные слушания стали просто еще одним «фронтом» соседской войны, где разделившиеся на две группы собственники в очередной раз обменялись взаимными претензиями.

Противники частной дороги указывают на то, что владелец проезжей части в любой момент может перекрыть доступ к поселку и вообще никаким образом не занимается ее содержанием. Более того, в случае экстренной ситуации кто может гарантировать, что МЧС или скорая смогут без проблем добраться до места назначения?

Их оппоненты, напротив, предлагают больше сосредоточиться не на рассуждениях, а на конкретике. Случаев с прекращением движения по дороге до сих пор не было, документов от экстренных служб с жалобами или указания на нарушения тоже, так из-за чего в таком случае устраивать сыр-бор?

Еще одним важным нюансом является тот факт, что недовольные жители, прежде чем обращаться за помощью чиновников, не смогли пообщаться с собственником, поскольку, по их заверению, он не отвечал на телефонные звонки. При этом его представитель, напротив, говорит об открытости для диалога и нежелании второй стороны сесть за стол переговоров.

Как бы то ни было, в ходе жаркой дискуссии, порой перерастающей в откровенную ссору, обе стороны неожиданно пришли к правильному выводу. Как отметил Масняк, в данном случае куда эффективнее хождения по инстанциям будет просто сесть и спокойно обсудить сложившуюся ситуацию. Тем более что варианты создать подъезды к поселку есть, но они опять же требуют участия частных лиц, а не муниципальных служб. Если собственники смогут договориться между собой и подписать сервитуты, то проблема уйдет сама собой.

Подобное предложение, кажется, заинтересовало часть спорщиков с обеих сторон, к тому же представитель владельца дороги также подтвердила, что собственник готов принять участие в этом обсуждении. Насколько действенным окажется это «перемирие» или конфликт в скором времени вновь разразится с новой силой, покажет время. Но то, что, несмотря на накал страстей в каждом лагере, остались люди, способные идти на компромиссы, все-таки внушает робкий оптимизм.

Семен ФРОЛОВ

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