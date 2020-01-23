23.01.2020

Мемориалы Боровского района благоустроят на федеральные деньги



В этом году вся страна будет отмечать важную памятную дату - 75 лет окончанию Великой Отечественной войны. Готовиться к юбилею боровские  чиновники начали заблаговременно, и самым главным пунктом в большом списке дел стоит ремонт и благоустройство воинских захоронений.

Всего на территории района таких мемориалов 38, и те или иные работы будут вестись практически на каждом из них. Однако наибольшего внимания удостоится 7 объектов, деньги на которые были выделены в рамках федеральной программы, а значит, и подойти к проектам можно будет с большим размахом.

 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА

В Боровском районе невозможно найти населенный пункт, которого бы не коснулись страшные события Великой Отечественной войны. В каждом городе, селе или деревне жители могут рассказать о местных героях и ожесточенных боях, а заодно показать участок, где установлен памятный знак или устроено братское захоронение.

Несмотря на то что в реестр  по району входит всего 38 мемориалов, мест,  хранящих память о войне, гораздо больше, и обязанность содержать их  в подобающем виде ложится на плечи местных властей.

То, что в связи с 75-летием Победы из федерального бюджета выделили средства на ремонт памятников и захоронений, можно назвать очень своевременным решением. От  Боровского района было одобрено сразу 7 заявок на получение субсидий, а общая сумма на проведение работ составит чуть более 2 миллионов рублей.

- Из семи объектов, на которые запланировали средства, три находятся на территории СП «Асеньевское», два - в Ермолине, и по одному в Боровске и Балабанове. На каждый из федерального бюджета приходится примерно по 307 тысяч рублей, и обязательным условием является софинансирование в 10%. Кроме того, при проведении работ нужно учесть рекомендации, разработанные Министерством обороны, и закончить благоустройство не позже 1-го мая, - рассказала возглавляющая отдел культуры районной администрации Ирина БАШКИРЕВА.

 

НАВЕСТИ КРАСОТУ

Работать чиновникам придется в крайне сжатые сроки, поскольку составить проект, рассчитать смету, найти подрядчика и выполнить работу за оставшиеся три месяца - сверхзадача.

В Боровске под обновление попадет мемориал, расположенный у Свято-Пафнутьевого монастыря, и, по словам заместителя главы администрации поселения Дмитрия ГОРОШКО, деньги будут вложены в косметический ремонт.

- Есть моменты, которые требуют нашего внимания. Прежде всего, это лестница, ведущая к памятнику, и плитка вокруг, их мы заменим точно. Все остальное же будет зависеть от сроков. Есть желание провести глобальную реконструкцию, может, даже установить новый памятник после обсуждения этого вопроса с жителями и сбора предложений, но это пока еще не решено окончательно, - отметил Дмитрий Борисович.

Примерно такой же позиции придерживаются и в Ермолине, где планируют освежить сразу два мемориала - один по улице Боровской, а другой - в Русинове.

- Что касается этих объектов, то, учитывая полученные суммы и наши возможности, мы сосредоточимся на самых необходимых вещах. Ничего глобального, просто косметический ремонт и благоустройство. А основные работы у нас запланированы на центральной площади - у памятника будет вестись масштабная реконструкция с участием местного и районного бюджетов, а также спонсорских средств, - рассказал заместитель мэра города по хозяйственной части Александр ИСАЕВ.

Самый большой размах ремонтные работы обретут в Асеньевском. Здесь на федеральные деньги планируют привести в порядок три братских могилы в деревнях Тишнево, Жилетово и Ищеино.

- В декабре в рамках этой же программы мы обновили захоронения в Хитрово и Асеньевском, теперь решили заняться оставшимися объектами, поскольку они давно требуют к себе внимания, и выделенных средств нам как раз хватит, чтобы сделать все красиво и качественно, - отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Также решили потратить средства и в Балабанове, где вместо десятипроцентного софинансирования муниципалитет вложит 400 тысяч рублей в ремонт захоронения защитников родной земли. Общая концепция пока еще находится в разработке, но точно известно, что рядом с объектом появится мемориальная табличка, рассказывающая о подвиге погибших солдат.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Культура»

«Вспоминая лето. Продолжение»

«Боровские самоцветы» приняли участие во Всероссийском форуме

«Судьба солдата» под угрозой ликвидации?

Ворсинская «Улыбка» вновь очаровала зрителей

«Поколение зубров»

Кто достоин занять кресло директора дворца культуры вместо ушедшего Виталия Пикалова?
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2020

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
28
января
2020
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление