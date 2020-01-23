Мемориалы Боровского района благоустроят на федеральные деньги

В этом году вся страна будет отмечать важную памятную дату - 75 лет окончанию Великой Отечественной войны. Готовиться к юбилею боровские чиновники начали заблаговременно, и самым главным пунктом в большом списке дел стоит ремонт и благоустройство воинских захоронений.

Всего на территории района таких мемориалов 38, и те или иные работы будут вестись практически на каждом из них. Однако наибольшего внимания удостоится 7 объектов, деньги на которые были выделены в рамках федеральной программы, а значит, и подойти к проектам можно будет с большим размахом.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА

В Боровском районе невозможно найти населенный пункт, которого бы не коснулись страшные события Великой Отечественной войны. В каждом городе, селе или деревне жители могут рассказать о местных героях и ожесточенных боях, а заодно показать участок, где установлен памятный знак или устроено братское захоронение.

Несмотря на то что в реестр по району входит всего 38 мемориалов, мест, хранящих память о войне, гораздо больше, и обязанность содержать их в подобающем виде ложится на плечи местных властей.

То, что в связи с 75-летием Победы из федерального бюджета выделили средства на ремонт памятников и захоронений, можно назвать очень своевременным решением. От Боровского района было одобрено сразу 7 заявок на получение субсидий, а общая сумма на проведение работ составит чуть более 2 миллионов рублей.

- Из семи объектов, на которые запланировали средства, три находятся на территории СП «Асеньевское», два - в Ермолине, и по одному в Боровске и Балабанове. На каждый из федерального бюджета приходится примерно по 307 тысяч рублей, и обязательным условием является софинансирование в 10%. Кроме того, при проведении работ нужно учесть рекомендации, разработанные Министерством обороны, и закончить благоустройство не позже 1-го мая, - рассказала возглавляющая отдел культуры районной администрации Ирина БАШКИРЕВА.

НАВЕСТИ КРАСОТУ

Работать чиновникам придется в крайне сжатые сроки, поскольку составить проект, рассчитать смету, найти подрядчика и выполнить работу за оставшиеся три месяца - сверхзадача.

В Боровске под обновление попадет мемориал, расположенный у Свято-Пафнутьевого монастыря, и, по словам заместителя главы администрации поселения Дмитрия ГОРОШКО, деньги будут вложены в косметический ремонт.

- Есть моменты, которые требуют нашего внимания. Прежде всего, это лестница, ведущая к памятнику, и плитка вокруг, их мы заменим точно. Все остальное же будет зависеть от сроков. Есть желание провести глобальную реконструкцию, может, даже установить новый памятник после обсуждения этого вопроса с жителями и сбора предложений, но это пока еще не решено окончательно, - отметил Дмитрий Борисович.

Примерно такой же позиции придерживаются и в Ермолине, где планируют освежить сразу два мемориала - один по улице Боровской, а другой - в Русинове.

- Что касается этих объектов, то, учитывая полученные суммы и наши возможности, мы сосредоточимся на самых необходимых вещах. Ничего глобального, просто косметический ремонт и благоустройство. А основные работы у нас запланированы на центральной площади - у памятника будет вестись масштабная реконструкция с участием местного и районного бюджетов, а также спонсорских средств, - рассказал заместитель мэра города по хозяйственной части Александр ИСАЕВ.

Самый большой размах ремонтные работы обретут в Асеньевском. Здесь на федеральные деньги планируют привести в порядок три братских могилы в деревнях Тишнево, Жилетово и Ищеино.

- В декабре в рамках этой же программы мы обновили захоронения в Хитрово и Асеньевском, теперь решили заняться оставшимися объектами, поскольку они давно требуют к себе внимания, и выделенных средств нам как раз хватит, чтобы сделать все красиво и качественно, - отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Также решили потратить средства и в Балабанове, где вместо десятипроцентного софинансирования муниципалитет вложит 400 тысяч рублей в ремонт захоронения защитников родной земли. Общая концепция пока еще находится в разработке, но точно известно, что рядом с объектом появится мемориальная табличка, рассказывающая о подвиге погибших солдат.

Степан ФЕДОРОВ

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