23.01.2020

Без шума и пыли



Летом 2019 года балабановцы, проживающие на улице Коммунальной, обратились к администрации и окружным депутатам с проблемой, которая в буквальном смысле отравляет им жизнь. Шум в ночное время и пыль, летящая в окна квартир, достались им от соседства с ООО «Фрилайт». Предприятие, границы которого дошли до печальной близости к жилому микрорайону, занимается производством керамической плитки, а материалы для ее производства и отходы складывает под открытым небом в удобное для себя время суток. От этого, жаловались люди, ночами невозможно уснуть от разгружающихся машин, а днем - продохнуть от пылеобразных отходов производства.

Естественно, напрямую провести проверку и, в случае нарушений, призвать к ответственности юридическое лицо местные органы власти не имеют права. А потому, выслушав возмущенных горожан и осмотрев сопредельную территорию, руководство города обратилось в Природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку  соблюдения природоохранного законодательства со стороны ООО «Фрилайт».

С тех пор прошло четыре месяца, за которые жители неоднократно укоряли органы власти за бездействие. Тем не менее на текущей неделе надзорный орган сообщил об окончании своей проверки и ее итогах. В частности, на предприятии, относящемся к объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду, были установлены нарушения законодательства об обращении с отходами производства и потребления.

Выявлено, что отработанные шины пневматические автомобильные, тара, загрязненная нефтепродуктами, размещались на земельном участке навалом, в отсутствие твердого покрытия, не защищенном от воздействия атмосферных осадков, в месте складирования масел обнаружены проливы нефтепродуктов. Отходы производства керамических изделий в больших объемах были расположены навалом на территории ООО, отработанные абразивные круги и их лом разбросаны на территории, а отходы ртутных ламп, относящихся к первому классу опасности, складировались и хранились с нарушением установленных требований.

По итогу проведенной прокуратурой проверки ООО «Фрилайт» как юридическое лицо и виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и оштрафованы на общую сумму в размере 110 тыс. рублей. Как сообщает надзорный орган, руководство предприятия устранило выявленные нарушения и привлекло к дисциплинарной ответственности двух виновных должностных лиц.

Новость о наказании тех, кто не давал балабановцам спокойно жить минувшим летом, вероятно порадует. Хотя основная задача, которую они ставили перед руководством города, - добиться от ООО уважительного отношения к людям и прекратить пылить и шуметь вблизи их дома. А потому хочется верить, что следующим летом ситуация не повторится.

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