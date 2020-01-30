«Эх, прокачу!» Боровский район вынужден потратить миллион на собачьи «покатушки»

Как показали последние два года, бродячие животные для Боровского района - довольно серьезная проблема, эффективного решения которой до сих пор найти не получилось.

За минувшие месяцы чиновники обсудили множество различных вариантов. Однако на первом в этом году заседании Районного собрания данная тема вновь стала предметом жаркой дискуссии, ведь, как оказалось, все намеченные администрацией планы были отложены на потом, а предложенная методика отлова и содержания бесхозных зверей выглядит довольно курьезной.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Последние полтора года Боровский район практически не выходит из карантина по бешенству и связанных с ним ограничительных мер. Распространение инфекции и ее вспышки происходят чаще всего из-за диких животных или бродячих братьев наших меньших, а потому вопрос контроля за их популяцией стоит как никогда остро.

В прошлом году чиновники признали, что существующая в муниципалитете система не слишком эффективна, а потому нуждается в доработке, и даже начали продумывать варианты улучшения. Удачно с этими намерениями совпало и изменение федерального законодательства, согласно которому система отлова должна стать больше похожей на зарубежную, а каждое пойманное животное в обязательном порядке - чипироваться, стерилизоваться и вакцинироваться.

Под эти нововведения в каждом районе планировали создать муниципальный орган по контролю над бродячими животными, и наша администрация также не осталась в стороне, приступив к рассмотрению различных вариантов. В ходе их проработки было озвучено немало различных сценариев - сначала животных планировали «поселить» в Балабанове, что в штыки восприняли сами горожане, затем была мысль начать сотрудничать с уже существующим в Боровске частным приютом и так далее. Идей было много, и в 2020-й год боровчане входили с надеждой, что в скором времени уже успевшая порядком надоесть проблема будет окончательно решена.

О СТАРОМ НА НОВЫЙ ЛАД

Впрочем, на деле оказалось, что радость жителей была сильно преждевременна. Понятно это стало на прошедшем 23-го января Районном собрании, где парламентарии собрались для уточнения бюджета на текущий год. Среди различных корректировок, заявок и уточнений была и просьба заместителя главы администрации района Алексея СТЕПАНОВА о выделении дополнительных двух миллионов на отлов бродячих животных.

Сумма немаленькая, но никаких приютов на нее построить точно не получится, да и закупить оборудование для чипирования, необходимые медицинские препараты и прочее тоже не выйдет.

Как выяснилось, обращаться с бродячими животными «по-новому» будут лишь в двух пилотных муниципалитетах - Калуге и Обнинске, а остальные районы пока продолжат работать, как и раньше, доверяя отлов частным компаниям. В таком случае из областного бюджета на эти нужды продолжат выделять необходимые средства, и некоторые парламентарии задались вопросом - зачем же тогда нужны дополнительные два миллиона?

Алексей Евгеньевич попробовал убедить народных избранников, рассказав, во сколько Боровскому району обходится поимка и содержание одной ничейной собаки и какой путь проходит отловленное на улице животное.

- Единственное изменение, которое коснется нас, это то, что собачек теперь будут содержать не 180, а 90 дней после поимки. После этого их либо оставят на месте временной передержки, либо выпустят в природу. Сейчас, исходя из коммерческих предложений, уход за одной собакой обходится в 15 тысяч рублей, ведь ее нужно кормить и содержать, а на наше количество животных денег из региона не хватит, - отметил Степанов.

«ЦИРК БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ»

И хотя с экономической точки зрения аргументы Алексея Евгеньевича понятны, некоторые депутаты задались вопросом - насколько целесообразно выделять деньги на абсолютно неэффективную систему?

Главным оппонентом Степанова стал Павел ГРАНКОВ, увидевший явный изъян в озвученной чиновником последовательности.

- То есть чипировать и стерилизовать животных будут только в Калуге и Обнинске. Соответственно, мы платим деньги за то, чтобы собаку на 90 дней увезли, а после этого вернули нам обратно? Не очень понятно, как это поможет решить проблему, если только там этих животных не убивают, конечно, - негодовал депутат.

На это Алексей Евгеньевич заверил его, что с собаками обходятся хорошо и подрядчик регулярно отчитывается об их состоянии, присылая фотографии, а прокуратура следит, чтобы муниципалитет держал руку на пульсе, устраивая проверки.

Впрочем, где гарантия того, что ловцы в первые дни после отлова не устроят животным фотосессию для дальнейшего трехмесячного отчета, а после этого сразу отпустят собак на вольные хлеба, не понятно. К тому же, как и указал Гранков, очевидным становится тот факт, что бюджетные деньги тратятся впустую.

Пойманная собака на 90 дней помещается на полный пансион, оплаченный из кармана боровчан, а после этого возвращается на улицу. Как итог - проблема не решена, а средства уже потрачены. Более того, в таких условиях братья наши меньшие становятся фактически неиссякаемым источником дохода немногочисленных подрядных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Ведь одного пса можно ловить каждые три месяца и возвращать обратно.

- Не подумайте, что я какой-то фанатичный экоактивист. Но давайте не будем забывать, что это наши с вами деньги, налоги наших жителей, а мы здесь для того и собираемся, чтобы следить, куда их тратят и насколько это целесообразно. Простите меня за такой посыл, но это просто цирк бюджетных денег, - отметил Гранков.

« СОБАЧИЙ» АКТИВ

Но как бы ни негодовал Павел Юрьевич, в конечном итоге парламентарии сошлись на том, что выделить деньги на решение проблемы все-таки необходимо. Правда, вместо двух запрашиваемых миллионов чиновникам придется довольствоваться только одним. Главным аргументом стал озвученный Степановым факт, что в прошлом году ни одно пойманное животное на территорию района не вернулось.

- У нас договоренность с подрядчиком, что собаки остаются у него и содержатся как обычные приютские животные, то есть люди могут их оттуда забрать, - пояснил Алексей Евгеньевич.

Насколько эта информация достоверна, тоже не ясно. В конце концов, вряд ли сотрудники отдела ЖКХ районной администрации знают всех собак, что называется, «в лицо». И остается полагаться на порядочность ловцов, которым, по сути, выгоднее выпустить животное обратно, пускай даже на территории Калуги, чтобы поймать его снова и получить дополнительный заработок.

Однако на этом курьезы в этом важном для боровчан вопросе не заканчиваются. Рано или поздно чипирование и стерилизация доберутся и до Боровского района, и тогда всех «помеченных» собак муниципалитету придется ставить себе на баланс, принимая в собственность как имущество. Даже сами чиновники уже подшучивают насчет того, станут ли «Тузики» частью основных фондов и можно ли будет ими рассчитываться с подрядчиками.

Совсем невеселым остается лишь итог. Вместо цивилизованного обращения с братьями нашими меньшими муниципалитет в очередной раз вынужден заниматься невнятным фарсом, оплачивая банальную перевозку и сомнительное содержание собак, при этом взамен получая лишь надежду на то, что это изменит ситуацию. А между тем в районе продолжается действие карантина из-за очередного случая бешенства, и, судя по всему, надеяться, что в скором времени ограничительные меры сойдут на «нет», не приходится.

Степан ФЕДОРОВ

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