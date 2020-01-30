Признание Ермолина моногородом подстегнет местную экономику

На прошлой неделе активно обсуждалось важное для нашей страны событие - назначение нового правительства Российской Федерации. Примечательно, что один из первых указов который подписал новый премьер-министр Михаил МИШУСТИН, касался Калужской области. А именно включения Ермолина в список моногородов.

С обретением нового статуса перед поселением открывается немало перспектив, но как скоро горожане смогут увидеть первые перемены, пока не ясно.

Для того чтобы называться «моногородом», в населенном пункте должно проживать более 3 тысяч человек, как минимум 20% из которых работают на одном, градообразующем предприятии. До этого момента во всей Калужской области было лишь два моногорода - Кондрово и Сосенский, а по всей России их насчитывается немногим более 300. Само собой, одним только статусом изменения в жизни поселения не ограничиваются. Как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, это решение правительства страны открывает перед ермолинцами немало перспектив.

- Самое главное для горожан то, что моногорода могут рассчитывать на поддержку соответствующих федеральных программ по их развитию. Это означает реконструкцию существующей и строительство новой инфраструктуры, а также субсидирование прочих важных для населения проектов, - подчеркнул Николай Александрович.

Действительно, получение поддержки со стороны вышестоящего бюджета должно положительно сказаться на социально-экономическом развитии города. Однако наиболее интересные перспективы открываются перед предприятиями. Как отметил глава исполнительно-распорядительного органа власти города Ермолино Евгений ГУРОВ, с получением нового статуса поселение может стать куда более привлекательным для потенциальных инвесторов, а появление новых компаний отразится на наполняемости бюджета.

- Мы это решение оцениваем исключительно положительно. Приятно видеть, что проделанный труд по включению в этот список не прошел зря, и сейчас перед нами действительно открывается много путей, особенно в том, что касается размещения предприятий и создания новых рабочих мест, - отметил Евгений Александрович.

Дело в том, что включение в перечень моногородов дает возможность получения еще одного статуса - Территории опережающего развития. Это особая экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и прочими послаблениями, которые, по мнению Гурова, должны заинтересовать представителей бизнеса.

Впрочем, прежде чем жители смогут почувствовать все прелести жизни по новым правилам, пройдет еще немало времени. Ведь в федеральные программы еще надо попасть, да и создание новых производств - процесс довольно трудоемкий, он может затянуться на долгие годы.

Степан ФЕДОРОВ

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