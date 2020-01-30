Я так вижу! Балабановцы и боровчане внесли правки в концепции благоустройства территорий

Минувший субботний вечер 25 января обещал быть приятным. В этот день проектировщики, работающие над концепциями благоустройства территорий для Боровска и Балабанова, которые отправят на конкурс «Малых городов России» в надежде получить 80 миллионов рублей на реализацию, представляли жителям промежуточные варианты. И хотя оба проекта вобрали в себя пожелания горожан, озвученные на ранее проведенных встречах, не все увиденное понравилось балабановцам и боровчанам.

НА ВИДНОМ МЕСТЕ

Встреча, состоявшаяся 25 января в музейно-выставочном центре города Боровска, стала очередным поводом разойтись по разным углам ринга. Боровчане и московские архитекторы не смогли договориться между собой о вариантах благоустройства районного центра.

Одно из обязательных условий конкурса - сделать так, чтобы в процессе внесения изменений принимали участие сами горожане. Как оказалось, прислушаться к голосам совершенно разных боровчан трудно.

По задумке архитекторов, кардинально торговая площадь не изменится. В основном нововведения касаются транспортной схемы и пешеходных зон. В представленном варианте разработчики максимально сохранили историческую целостность этой общественной территории, добавили озеленение и привнесли в проект отдельную зону, где ранее возвышалась церковь. Последнее предложение вызвало неоднозначное мнение, и вопрос, нужно ли выделить эту зону и как, остался открытым.

Претензии у боровчан вызвали парковочные пространства, которых, как показал проект, больше не стало, однако все они были упорядочены и приведены к нормативным требованиям. Вопросы возникли у представителя магазина «Магнит», к которому не учли проезд для разгрузки фур.

В итоге предложенные разработчиками идеи в основном были встречены криками: «Вы нас не слышите!». На это представители проектной группы парировали: это только концепция, а непосредственно красивый детальный план с конкретными доработками будет еще проработан. Собственно, на этом настаивает и глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА, которая сразу после встречи составила техзадание для проектировщиков.

- Согласна с мнением наших жителей: проект сырой, не доработан. Я понимаю, что это непростая территория, там завязаны совершенно разные интересы: предприниматели, перевозчики, туристы, родители с детьми. Им все должно быть удобно на этой площади. Однако нам необходимо сохранить сегодняшнюю функциональность территории, а именно, как место проведения крупных массовых мероприятий. Там обязательно должна присутствовать так называемая точка притяжения, объект, который будет привлекать к себе наших жителей. И этот пункт, наряду с поступившими замечаниями жителей, указан в техзадании, отправленном проектировщикам.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ

Во второй половине дня аналогичная встреча состоялась в Балабанове, где жителям представили промежуточный проект благоустройства берега реки Страдаловки.

Каким его видят сами жители, они подробно рассказали 10 января на встрече, организованной администрацией города. Помимо стандартного набора из пляжа с игровой и спортивной зонами, кафе, лодочной станции, зоной барбекю, безопасной горкой для зимнего катания, пешеходными и велодорожками, балабановцы захотели видеть там баню, купель, часовню и даже мост посередине водоема. Часть этих предложений нашла место в презентованном концепте. Однако спортивной площадки в нем не оказалось, а детскую - разместили у самой воды. К тому же по предложениям горожан спикеры пробежались вскользь, но зато сделали сильный акцент на собственную идею - три плавучих понтона, на которых предложили разместить кафе и сцену для массовых мероприятий, а также аналогичные точки на берегу с площадкой для концертов и открытого кинотеатра.

Такая трактовка благоустройства удивила горожан, и они высказали проектировщикам все свои замечания. Эту точку зрения поддержал и глава администрации Сергей ГАЛКИН, который настоял на оперативном внесении поступивших предложений в концепцию благоустройства территории Страдаловки.

- Я разделяю позицию жителей, а потому корректировки в проект обязательно будут внесены. На берегу появится спортивное «ядро», а для детской площадки найдено другое безопасное место. Замечания в отношении рельефа берега тоже учтем, кардинальных изменений там не будет, а также внимательно просчитаем направления для пешеходных велопрогулок, чтобы не создавать неудобства отдыхающим. Что касается обустройства родника, то мы в любом случае займемся его благоустройством: если не за федеральные, то за муниципальные средства, - заверил сити-менеджер.

Свои обещания Сергей Галкин не стал откладывать в долгий ящик, дав указание создать рабочую группу по данному проекту, и уже 30 января прошло первое ее заседание, на котором проектировщики и представители города начали работать над поступившими замечаниями.

Иван КРЕЧЕТ

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