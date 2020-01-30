Ситуацию с мусором в Боровском районе оценили на «4-»

Работа перевозчика твердых отходов в Боровском районе стала предметом для обсуждения сразу же после окончания новогодних каникул. Во время праздников у жителей накопилось немало претензий к экологическому оператору, и некоторые из них все еще продолжают высказывать.

Чтобы расставить все точки над «i», чиновники организовали специальную встречу с подрядчиком и калужским монополистом, на которую не пустили ни боровчан, ни журналистов. Но зато поделились ее результатами, а также мнением «КРЭО» относительно ситуации с вывозом мусора в районе.

С момента перехода Боровского района на новую систему обращения с ТКО прошел уже год, но, к сожалению, проблем в этой сфере не становится меньше. Складывается впечатление, что все попытки наладить контакт перевозчика мусора и жителей, хотя бы даже через местную администрацию, до сих пор не увенчались успехом. А потому ответственные за работу подрядчика чиновники принимают решения в некотором отрыве от реальной ситуации.

И пускай глобального мусорного коллапса в новогодние праздники удалось избежать, жалобы на вывоз отходов были практически во всех поселениях района. С этими доводами согласились и на прошедшем совещании, отметив, что над логистикой предстоит поработать. Что же касается жалоб на замену привычных контейнеров на более вместительные «восьмикубовые», то это назвали временной мерой на период каникул, пообещав, что вскоре их увезут.

Также, по словам специалистов, не далек тот час, когда емкости для мусора и вовсе будут менять на более современный «евровариант». Сейчас главам администраций поселений нужно подумать, какие площадки будут обновлять в первую очередь.

В целом же, как рассказал заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ, по мнению «КРЭО», дела в районе идут неплохо и особых проблем нет.

- Сложные участки, конечно же, есть, но в целом обстановку у нас оценили как положительную. 22 января приезжал специалист от калужского оператора, который вместе с сотрудником администрации проехал почти по всему району и в целом поставил оценку в 3,8 балла. В ближайших планах у нас корректировка договора о контейнерных площадках, их сохранности и, при необходимости, добавление новых мест вывоза, - рассказал Алексей Евгеньевич.

Такой итог оставляет после себя массу вопросов - если работе районного перевозчика можно с натяжкой поставить «четверку», то откуда тогда берется столько жалоб? Почему в течение года обращение с мусором было и остается одной из самых обсуждаемых тем? И почему те проблемы, которые намереваются решать в ближайшее время, остаются точно такими же, что и год назад?

Получат ли боровчане ответы на все эти вопросы, пока не ясно. Судя по высокому баллу, в соседних муниципалитетах дела обстоят еще хуже, а потому в первую очередь «КРЭО» будет вытягивать наиболее сложные для них поселения. А нам остается уповать на то, что однажды представители калужского монополиста перейдут от бесконечных совещаний к реальным изменениям в своей работе.

Степан ФЕДОРОВ

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