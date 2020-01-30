«Давайте жить дружно»

Ирина Жильцова попросила боровчан быть активнее и помогать чиновникам.



Пора отчетов глав поселений в самом разгаре, и недавно время принимать в стенах местного ДК представителей районных властей и жителей пришло для возглавляющей администрацию СП «Асеньевское» Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ.

В состав этого сельского поселения входит больше всего населенных пунктов, а значит, и ответственность на плечи чиновников ложится очень серьезная. Как рассказала Ирина Николаевна, минувший год был непростым и за него было решено много важных и злободневных вопросов, а с теми, что остались, жители и сотрудники администрации обязательно справятся в будущем, если будут работать сообща.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Визитной карточкой возглавляющей администрацию СП «Асеньевское» Ирины Жильцовой можно назвать искренность и открытость для диалога с населением. Как отмечают сами жители, Ирина Николаевна всей душой переживает за каждый проект и всегда готова ответить на любые вопросы, возникающие у селян.

В таком же ключе прошел и ее отчет. В этом году именно у Ирины Николаевны есть все шансы стать «самым быстрым» главой администрации, поскольку ей удалось уложить свое выступление всего в 16 минут, а все остальное время было посвящено диалогу с пришедшими на доклад гостями.

Основной проблемой поселения, как и у большинства соседей, остается вопрос с водой. И, учитывая количество населенных пунктов и протяженность сетей, решить его «по щелчку пальцев» никак не выйдет. В прошлом году продолжалась работа по ремонту труб и был приведен в порядок большой участок сетей в деревне Щиглево. А вот с намеченным на 2019-й строительством новых модульных очистных сооружений в деревне Борисово у чиновников вышла промашка. По итогам торгов администрации очень не повезло с подрядчиком, который должен был заниматься проектированием объекта, и сейчас с ним расторгают контракт.

Большой шаг вперед местные власти сделали в плане благоустройства, уделив внимание многочисленным мемориалам и воинским захоронениям, а также реализовав несколько интересных проектов, самым значимым из которых стал парк в Асеньевском.

Не забыли чиновники и про дорожное хозяйство - за последние два года на территории сельского поселения провели обсыпку дорог во всех деревнях, кроме Висящево, поскольку здесь в скором времени начнутся работы по газификации, после которых проезжая часть снова потребует к себе внимания. Подключение населенного пункта ведется по программе инициативного бюджетирования, и по той же схеме планируют завершить подключение деревни Тюнино. Работа продвигается согласно плану и должна быть завершена уже в июне 2020-го года.

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ

Что же касается вопросов со стороны жителей, то их набралось немало. Однако стоит заметить, что большая часть из них не содержала никакой критики в отношении Ирины Николаевны, а больше походила на обсуждение и уточнение будущих планов.

Очень активными показали себя жители деревни Борисово, попросившие помещение под тренажерный зал. У активистов уже есть все необходимое оборудование, и по возможности чиновники обещали выделить им помещение в здании медицинского пункта.

Отдельно селяне попросили уделить внимание грядущему 75-летию Победы, попросив местные власти содействовать проведению акции «Бессмертный полк» во всех населенных пунктах, где найдутся желающие рассказать о своих славных предках. Вообще, в поселении очень много внимания уделяется вопросам, связанным с гражданской активностью, и население активно участвует практически во всех аспектах жизни, о чем упомянула и сама Жильцова.

- Я хочу поблагодарить всех жителей, депутатов и коллег за все, что вы делаете для нашего муниципалитета. Все, чего мы добились, - это результат нашего совместного труда, и пусть пока еще остаются проблемы, требующие к себе внимания, мы с ними справимся, если не станем равнодушными и будем слышать и поддерживать друг друга, - отметила Ирина Николаевна.

Также Жильцова напомнила собравшимся про выборы в местную думу и Районное Собрание, которые пройдут в этом году. При определении прошлого созыва именно СП «Асеньевское» было лидером по количеству проголосовавших, и Ирина Николаевна выразила надежду, что эта статистика не изменится и в этот раз.

Степан ФЕДОРОВ

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