В Боровском районе сосредоточатся на «водной» инфраструктуре

Вопрос качества воды в поселениях Боровского района для населения является одним из самых приоритетных. К сожалению, подземные источники в этой местности перенасыщены железом, а потому, чтобы жители получали ресурс приемлемого для них качества, чиновникам приходится тратить серьезные средства.

Недавно в районной администрации обсудили ближайшие планы по созданию необходимой инфраструктуры, не забыв помимо очистки подумать и о модернизации систем водоотведения, к которым тоже возникает немало вопросов.

Этот год начался в Боровском районе с обсуждения важных проблем. Сначала чиновники обсуждали экологию, вывоз мусора и вот теперь коснулись «водной» темы. Действительно, на прошедших отчетах глав администраций не обошлось без вопросов о необходимости новых очистных сооружений или станций обезжелезивания.

Например, в совхозе Боровский ее строительство должно начаться уже в этом году в рамках Фонда приоритетных проектов.

- Обсуждали данный вопрос с «Калугаоблводоканалом» и планируем сделать это по системе взаимооборота. Иными словами, они проводят закупку и установку необходимого оборудования самостоятельно и выставляют нам счет. Также есть вариант самостоятельно закупить всю систему у стороннего производителя, что обойдется примерно в 2,2 миллиона рублей на мощность в 120 кубов, - отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Необходимость сотрудничества с калужским монополистом подчеркнул и глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, призвавший коллег продумать вопросы о строительстве новых станций уже сегодня.

- Безусловно, в этом деле нам без ресурсоснабжающей организации никак не обойтись, но прежде чем выходить на них и обсуждать вопрос, давайте сами продумаем, в каких населенных пунктах нужно разместить новые станции, какой мощности и так далее, - подчеркнул Николай Александрович.

Что же касается водоотведения, то в ближайшее время на территории района должно быть реализовано сразу два проекта. Один из них - реконструкция ермолинских очистных сооружений, обещанная «Калугаоблводоканалом», а также строительство новых в Совьяках уже в рамках Фонда приоритетных проектов.

При этом начать проектирование должны были еще в прошлом году, однако из-за ошибок при подаче документов и изменения законодательства местные власти не успели вовремя пройти экспертизу, и сроки сдвинулись на этот год.

- В декабре документы передали на рассмотрение, но пока все еще ждем ответ. Честно сказать, планировали получить средства из Фонда приоритетных проектов, подали заявку и тоже ждем результата. Пока информации немного, но мы понимаем, что эти планы необходимо воплощать в жизнь, и приложим для этого все силы, - отметил глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

В конце прошлого года Николай Константинович озвучил сумму в 45 миллионов рублей для реализации проекта. Деньги, даже в масштабах района, довольно внушительные, но, учитывая давно назревшую необходимость в создании новых очистных сооружений, есть надежда, что этот запрос все-таки будет удовлетворен.

Степан ФЕДОРОВ

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