30.01.2020

В Боровском районе сосредоточатся на «водной» инфраструктуре



Вопрос качества воды в поселениях Боровского района для населения является одним из самых приоритетных. К сожалению,  подземные источники в этой местности перенасыщены железом, а потому, чтобы жители получали ресурс приемлемого для них качества, чиновникам приходится тратить серьезные средства.

Недавно в районной администрации обсудили ближайшие планы по созданию необходимой инфраструктуры, не забыв помимо очистки подумать и о модернизации систем водоотведения, к которым тоже возникает немало вопросов.

Этот год начался в Боровском районе с обсуждения важных проблем.  Сначала чиновники обсуждали экологию, вывоз мусора и вот теперь коснулись «водной» темы. Действительно, на прошедших отчетах глав администраций не обошлось без вопросов о необходимости новых очистных сооружений или станций обезжелезивания.

Например, в совхозе Боровский ее строительство должно начаться уже в этом году в рамках Фонда приоритетных проектов.

- Обсуждали данный вопрос с «Калугаоблводоканалом» и планируем сделать это по системе взаимооборота. Иными словами, они проводят закупку и установку необходимого оборудования самостоятельно и выставляют нам счет. Также есть вариант самостоятельно закупить всю систему у стороннего производителя, что обойдется примерно в 2,2 миллиона рублей на мощность в 120 кубов, - отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

 Необходимость сотрудничества с калужским монополистом подчеркнул и глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, призвавший коллег продумать вопросы о строительстве новых станций уже сегодня.

- Безусловно, в  этом деле нам без ресурсоснабжающей организации никак не обойтись, но прежде чем выходить на них и обсуждать вопрос, давайте сами продумаем, в каких населенных пунктах нужно разместить новые станции, какой мощности и так далее,  - подчеркнул Николай Александрович.

Что же касается водоотведения, то в ближайшее время на территории района должно быть реализовано сразу два проекта. Один из них - реконструкция ермолинских очистных сооружений, обещанная «Калугаоблводоканалом», а также строительство новых в Совьяках уже в рамках Фонда приоритетных проектов.

При этом начать проектирование должны были еще в прошлом году, однако из-за ошибок при подаче документов и изменения законодательства  местные власти не успели вовремя пройти экспертизу, и сроки сдвинулись на этот год.

- В декабре документы передали на рассмотрение, но пока все еще ждем ответ. Честно сказать, планировали получить средства из Фонда приоритетных проектов, подали заявку и тоже ждем результата. Пока информации немного, но мы понимаем, что эти планы необходимо воплощать в жизнь, и приложим для этого все силы, - отметил глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

В конце прошлого года Николай Константинович озвучил сумму в 45 миллионов рублей для реализации проекта. Деньги, даже в масштабах района, довольно внушительные, но, учитывая давно назревшую необходимость в создании новых очистных сооружений, есть надежда, что этот запрос все-таки будет удовлетворен.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Планы»

В Обнинске отремонтируют два памятника

Территория мечты. На Страдаловке предложили построить мост и открыть ресторан

Ермолинские очистные ждет большая реконструкция

Возрождение престижа научных профессий

Туризм в Боровском районе вышел на новый уровень

«Горбатый» план. Проблемный дом в Балабанове обещают достроить за десять месяцев
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2020

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
02
февраля
2020
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление