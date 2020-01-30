Не проспи!

На этой неделе в новостной ленте наткнулась на информацию о своем коллеге - депутате Городской думы Кирова. Как утверждают источники со ссылкой на видео, молодой парламентарий Павел ВАЛЕНЧУК оказался единственным, кто так и не проголосовал за отставку главы администрации города. Причем сделал это он не из-за принципиальных убеждений, а лишь потому, что спал во время заседания Гордумы.
Тут же в памяти всплыла относительно давняя ситуация с представительным органом Балабанова, где одного из народных избранников журналисты тоже застукали в аналогичном состоянии. Правда, позже депутат уверял, что не спал, а лишь ненадолго опустил веки, а журналисты преподнесли это как сон парламентария во время официального заседания.
С тех пор, как говорится, много воды утекло. Но после этого инцидента на моей журналистской памяти таких ситуаций не случалось ни в этом, ни в других поселениях Боровского района.
Честно говоря, я с трудом могу понять, как вообще можно уснуть на боровских думах. Здесь, скорее, заработаешь головную боль от частых споров, а кое-где и скандалов во время работы представительных органов. И это, скажу вам, увлекательное зрелище - наблюдать за эмоциями людей, которые рьяно пытаются отстоять свою точку зрения в рабочих спорах.
К чему это я. На дворе конец января, а это значит, что после новогодних каникул в поселениях района первыми думскими заседаниями открылся новый «депутатский» год. Теперь раз в месяц по графику, а иногда чаще вне его, те, кому вы доверили представлять ваши интересы в своем муниципалитете, будут собираться и решать вопросы, от которых зависит будущее конкретных населенных пунктов. Все заседания проходят в открытом режиме, а потому, если у вас есть желание убедиться, что ваши депутаты работают, а не спят при обсуждении важных тем, можете смело приходить и наблюдать, кто и как выполняет свои обязательства.
А еще не забудьте, что осенью 2020 года вам вновь придется делать выбор - депутатов Районного собрания, а где-то и местных дум. Внимательно следите за теми, кто будет просить вашего доверия на последующие пять лет. Не проспите этот момент, чтобы потом не будить спящих депутатов.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ