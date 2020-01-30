Дорожный вопрос. Николая Галенкова попросили закатать поселение в асфальт

В этом году возглавляющий администрацию сельского поселения «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ подошел к своему отчету основательно, и его выступление стало одним из самых содержательных и продолжительных.

Рассказать Николаю Константиновичу было о чем, ведь за 2019-й год в поселении произошло много позитивных изменений. Самой главной по-прежнему остается дорожная тема, а именно отсыпка, ремонт и асфальтирование.

РЕСУРСНЫЕ БЕДЫ

СП «Совьяки» одно из самых больших в составе Боровского района. В ведении местной администрации находится двадцать семь населенных пунктов, которые необходимо содержать и развивать.

В 2019-м году местный бюджет составил более 56,5 миллионов рублей, что на миллион больше по сравнению с 2018-м годом. Сделано на эти деньги было немало, при этом, как отметил глава администрации СП «Совьяки» Николай Галенков, основными направлениями для работы исполнительной власти стали уличное освещение, водоснабжение и дороги.

Решение первого вопроса тесно связано с работой районных электросетей, и к ним у жителей накопилось немало нареканий. Даже если не брать в расчет размеры поселения и трудности с подключением уличных фонарей в некоторых отдаленных деревнях, больше всего недовольства вызывают перебои с подачей энергии в целом.

- К сожалению, в прошлом году было немало проблем. Установка онлайн-счетчиков не везде прошла гладко, можно сказать, что пока эти работы велись зимой и в межсезонье, мы спали в одежде. Что касается десятикилловольтных ЛЭП, они нареканий не вызывают. А другие нуждаются в модернизации и ремонте, поскольку из-за перепадов напряжения у нас периодически возникают сложности, в том числе выходят из строя фонари уличного освещения. Надеюсь, в 2020-м МРСК нас услышит, и все эти проблемы начнут решаться, - отметил Николай Константинович.

Многое предстоит сделать в сфере водоснабжения. Минувший год прошел для жителей практически без перебоев и отключений, однако сейчас во многих деревнях обмелели колодцы. Виной тому погодные условия, но администрации все равно придется искать выход из этого положения. Как один из вариантов рассматривается бурение новых скважин. То же самое касается и пожарных прудов, а для подстраховки чиновники намерены закупить специальные резервуары, где будет храниться запас воды на случай пожара.

Помимо этого в 2020-м году надеются приступить к строительству новых очистных сооружений в деревне Совьяки. Об этой необходимости говорили давно и документы были отправлены на экспертизу еще в 2019-м, но четыре раза возвращались назад из-за неточностей или изменений законодательства. Положительный ответ по проекту пришел в 28 января, и теперь сельскому поселению осталось лишь найти необходимое финансирование. Также здесь хотят построить станцию обезжелезивания, но пока что водоотведение имеет более приоритетное значение.

Самой обсуждаемой проблемой традиционно оказались дороги. Для муниципалитета, расстояние между деревнями внутри которого может достигать 60-70 километров, они имеют огромное значение. Отсыпка и ремонт дорог обошлись бюджету 5,5 миллионов. А большинство вопросов от жителей касались замены грунтового покрытия на асфальтное. Первой на очереди в планах стоит деревня Ильино, где в этом году за счет «московских» денег провели реконструкции ведущей до населенного пункта проезжей части. Еще одним дорогостоящим проектом станут работы по обновлению участка между деревней Козельское и трассой А-108.

СПОРТ В КАЖДУЮ ДЕРЕВНЮ

Примечательно, что уделяя столь много внимания насущным вопросом, местные власти не забывают поддерживать и социальную сферу. Особенно активно развивается в поселении спорт. Футбольное поле в Совьяках дважды в год становится местом проведения районных состязаний, при этом желающих принять участие в 2019-м было столько, что турнир длился целый месяц. В этом году рядом была построена площадка для занятий воркаутом, пользующаяся большой популярностью у местных жителей, а присутствовавшие на отчете Галенкова представители других деревень попросили разместить такие тренажеры и в их населенных пунктах. В рамках благоустройства были приведены в порядок многие воинские захоронения, и как подчеркнул Николай Константинович, к 75-летию Победы администрация планирует обновить мемориалы.

Самой же серьезной проблемой в ушедшем году для поселения оказались несанкционированные свалки, для устранения которых приходилось тратить немало денег и сил. Да и в целом на новую систему обращения с ТКО Совьяки переходили нелегко. До сих пор не во всех деревнях жители согласны с существующим графиком вывоза мусора и расположением контейнеров. Например, в Куприно бак для строительных отходов стоит на улице, где проживает много детей, а пользуются им жители сразу нескольких населенных пунктов, из-за чего возрастает транспортный трафик. Галенков обещал рассмотреть возможность переноса площадки и приложить еще больше усилий для налаживания сотрудничество с экологическим оператором.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

В целом же сегодня перед Совьяками открываются очень хорошие перспективы. Об этом говорил и глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, высоко оценивший работу местных коллег.

- Выступая сегодня перед вами, я делаю это не только как должностное лицо, но и как и житель поселения. Сделано было очень много, и я хочу сказать за это «Спасибо», как Николаю Константиновичу, так и всей его команде. Что же до текущего года и последующего периода, то из всех поселений района именно у СП «Совьяки» самое многообещающее будущее. Особая экономическая зона, созданная здесь по указу губернатора, уже привлекает первых резидентов, вместе с которым в местный бюджет придут и дополнительные средства. С их помощью можно будет решить многие проблемы, о которых мы сегодня говорим. Нужно лишь проявить немного терпения, - заметил Николай Александрович.

С мнением Калиничева согласились и жители, отметившие, что перемен за последние годы было действительно много, а работу исполнительной власти они готовы оценить положительно.

Степан ФЕДОРОВ

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