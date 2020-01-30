30.01.2020

Боровский район замкнул пятерку лучших «молочников»



Несмотря на масштабное развитие промышленных производств, Боровский район не сдает позиций на сельскохозяйственном фронте. По итогам 2019 года в регионе на 18% выросло производство молока, и весомый вклад в этот результат внесли боровские производители.

Пока это не верхняя ступень пьедестала надоев, поскольку впереди списка находятся Ферзиковский и Перемышльский районы, перешагнувшие отметку в 9,5 тыс. кг продукта, а также Барятинский (8762 кг) и Малоярославецкий (8428 кг). Однако общегодовой надой в 8394 кг обеспечил Боровскому району проходной билет в пятерку лидеров по производству молочной продукции.

Добиться таких результатов позволила ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской области», реализацию которой инициировало Министерство сельского хозяйства региона. В текущем году с ее помощью запланировано запустить еще шесть роботизированных ферм, на которых установят 14 роботов-дояров, что в итоге даст больший прирост производства молока в 2020 году.

Другие статьи из рубрики «Результат»

Худой мир

Два южных кубка

Абсолютное большинство

Новый срок

Всё прозрачно

Окружные депутаты «выбивают» детскую площадку
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2020

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
02
февраля
2020
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление