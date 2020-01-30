Боровский район замкнул пятерку лучших «молочников»

Несмотря на масштабное развитие промышленных производств, Боровский район не сдает позиций на сельскохозяйственном фронте. По итогам 2019 года в регионе на 18% выросло производство молока, и весомый вклад в этот результат внесли боровские производители.

Пока это не верхняя ступень пьедестала надоев, поскольку впереди списка находятся Ферзиковский и Перемышльский районы, перешагнувшие отметку в 9,5 тыс. кг продукта, а также Барятинский (8762 кг) и Малоярославецкий (8428 кг). Однако общегодовой надой в 8394 кг обеспечил Боровскому району проходной билет в пятерку лидеров по производству молочной продукции.

Добиться таких результатов позволила ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской области», реализацию которой инициировало Министерство сельского хозяйства региона. В текущем году с ее помощью запланировано запустить еще шесть роботизированных ферм, на которых установят 14 роботов-дояров, что в итоге даст больший прирост производства молока в 2020 году.

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