Большое будущее. Поселения района начнут осваивать государственные триллионы

В этом году прекратила свое действие государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий», благодаря которой поселения района реализовали немало дорогостоящих проектов.

Ей на смену была запущена новая инициатива, только вместо «устойчивого» развитие стало «комплексным», а финансирование возросло аж до 2,3 триллиона рублей.

Само собой, боровские главы администраций тоже решили не оставаться в стороне и выбить часть средств на благоустройство своих населенных пунктов, при этом некоторые из заявок действительно оказались крайне масштабными и важными для населения.

«КОМПЛЕКСНЫЙ» ПОДХОД

Зачастую бюджет сельского поселения выглядит скромнее, чем казна городских соседей. А проблем местным властям приходится решать не меньше, а порой даже и больше. В таких условиях реализовывать дорогостоящие проекты по благоустройству или в сфере ЖКХ становится возможным только с помощью вышестоящих бюджетов и участия в целевых программах.

При этом важно учитывать, что такие «денежные» и находящиеся на слуху инициативы, как «Комфортная среда», для сел и деревень остаются закрыты. Только два года назад главы администраций наиболее урбанизированных поселений Боровского района смогли добиться включения их в федеральную программу, но даже с учетом этого условия софинансирования для местной казны являются довольно серьезным обременением.

Альтернативой долгое время была госпрограмма «Устойчивого развития сельских поселений», где и условия были помягче, и гранты выделяли с большей готовностью, но с 1-го января было решено вдохнуть в существующую концепцию новую жизнь.

Помимо названия немного изменились условия - в первую очередь возросло финансирование до 2,3 триллионов рублей, а требования к проектам, наоборот, стали мягче как в плане участия местных бюджетов, так и относительно сфер, в которые можно вложить полученные гранты.

Само собой, поселения Боровского района не могли пройти мимо возможности реализовать свои задумки с помощью федеральных денег, а потому начали готовить свои проекты. По большей части чиновники решили сосредоточиться на благоустройстве, приведя в порядок территории, давно требующие к себе внимания.

ШАНС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Так, по словам главы администрации СП «Совьяки» Николая ГАЛЕНКОВА, заявка от его муниципалитета направлена на обновление территории рядом с местным Домом Культуры.

- Мы давно хотели заняться этим участком и решили включить в нашу заявку именно его, поскольку жителям нужно место, где бы они могли провести свободное время, встретиться с друзьями на свежем воздухе, прогуляться и отдохнуть. Здесь будут установлены лавочки, уложена брусчатка и созданы все условия для комфортного отдыха, - отметил Николай Константинович.

В Асеньевском, как и обещала глава местной администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, продолжат создавать детские площадки в отдаленных деревнях, чтобы местной ребятне было чем заняться. В рамках государственной программы планируется построить игровую зону в деревне Серединское, и, по словам Ирины Николаевны, разработанная смета уже была проверена, одобрена и теперь остается только провести торги, чтобы начать.

Несколько дальше решили пойти в совхозе Боровский. Здесь средства намерены вложить в благоустройство деревни Комлево, и помимо самых юных жителей проект также затронет и взрослую часть населения.

- Мы намерены построить сразу две площадки. Одна спортивная, где жители смогут поиграть в футбол, волейбол и заняться активным отдыхом. А вторая - детская, с песком и игровым комплексом вроде того, что был установлен в совхозе Боровский в прошлом году. Только вместо «Кремля» хотелось бы сделать свой тематический уголок, центром которого станет игровая «Бригантина», что подчеркнет связь деревни с именем родившегося здесь адмирала Сенявина, - рассказал возглавляющий исполнительную власть поселения Антон МАСНЯК.

МАСШТАБНЫЕ ЗАДУМКИ

Как всегда, креативно подошли к своему проекту в Кривском. В честь 75-летия Великой Победы целью благоустройства был выбран Сквер Победы. Как рассказал глава администрации СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО, общая стоимость работ составит порядка 2 миллионов рублей, все необходимые договора уже подписываются, а работы начнутся ориентировочно 1-го апреля.

- Изменения коснутся не только самой территории, где будут установлены лавочки и высажены новые деревья, но и самой стелы. Ее мы планируем обложить плиткой и поменять ей основание. Также вдоль дороги появятся архитектурные композиции и таблички с QR-кодами, с одной стороны рассказывающие о боях на нашей земле при обороне Москвы, а с другой - уже о событиях во время наступательной операции. Для этого мы активно сотрудничаем с историками и архивом, - подчеркнул Алексей Витальевич.

Ну а самым основательным и значимым проектом отметились в Ворсине. По словам главы местной администрации Георгия ГУРЬЯНОВА, благодаря полученным средствам здесь будут заниматься не просто благоустройством, а решать важные для поселения проблемы. Выигранный грант в 24 миллиона рублей будет потрачен на строительство новых очистных сооружений в деревне Коряково. Реализовать эту задумку команда Георгия Ивановича собиралась не первый год и активно занималась поиском средств, поэтому новая государственная программа пришлась очень кстати.

Степан ФЕДОРОВ

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