Без преференций. Предпринимателю-должнику отказали в особом положении

На минувшем 30 января заседании Городской думы Балабанова разразился настоящий скандал. Первый в истории представительного органа нового созыва. Причиной тому стало обращение одного из предпринимателей города, который обратился с просьбой изменить классификацию коммерческой зоны в центре города для снижения действующего коэффициента к арендной плате за торговое место.

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

С просьбой рассмотреть обращение к депкорпусу вышел Александр СИМОНЕНКОВ, владелец двух павильонов, установленных на углу пересечения улиц 1 Мая и 50 лет Октября. До 2017 года у него был договор на аренду земли, заключенный с администрацией Боровского района. По его окончанию предприниматель заключил новый, но уже с администрацией города на размещение нестационарного торгового объекта (НТО). Этот вариант предпринимателю предложили, учитывая планы муниципалитета. Именно это пространство предусмотрено под продолжение сквера Победы, и предоставлять здесь землю значит создавать себе вероятные проблемы в будущем с выселением такого арендатора. Действовать по пути НТО гораздо проще, поскольку их схема утверждается постановлением главы администрации ежегодно в декабре месяце. Следовательно, перед началом строительных работ этот адрес можно исключить из прошлогодней схемы.

Но претензия Александра Николаевича касалась иной стороны вопроса. 30 марта 2017 года Городская дума своим решением поделила город на коммерческие зоны. Сделано это было для того, чтобы не уравнивать представителей малого бизнеса в условиях. Ведь понятно, что поток покупателей, а, следовательно, и прибыли в центре города в разы выше, чем в удаленных микрорайонах. Поэтому муниципалитет поделили на три зоны с разными понижающими коэффициентами для размещения НТО. Самые льготные условия получил микрорайон улицы Дзержинского (коэффициент 0,2), а наиболее высокий - утвержден для улицы 50 лет Октября (0,8). Остальная территория работает с понижением 0,3.

Казус ситуации заключается том, что в боровском договоре на землю место, занимаемое Александром Симоненковым, по непонятным причинам имело принадлежность к улице 1 Мая. А в балабановской схеме НТО - к 50 лет Октября, ведь НТО предпринимателя расположено впритык к трассе А-108, то есть ближе, чем дома, имеющие адрес по этой же улице. И теперь бизнесмен просит либо вернуть ему прежний адрес, либо перенести всю улицу 50 лет Октября в коммерческую зону 2, где понижающий коэффициент не 0,8, а 0,3.

ЦЕНА ВОПРОСА

Свое обращение предприниматель подкрепил цифрами: раньше он платил за место под НТО 18,6 тыс. рублей, а теперь это обернулось в 52,8 тыс. рублей. Рост, конечно, значительный. Но на таких условиях работают все НТО, расположенные на улице 50 лет Октября. К тому же цена вопроса для Александра СИМОНЕНКОВА сложилась из занимаемой площади - 55 кв. м. Отметим, что на городском рынке установлены два типа павильонов - 12 кв.м и 15 кв. м. Для них понижающий коэффициент не предусмотрен, поэтому ежемесячная плата за каждую такую точку составляет от 14,4 тыс. руб. до 18 тыс. руб. Следовательно, если бы предприниматель на рынке занял территорию, как у Симоненкова, то его ежемесячный арендный платеж составил бы 66 тыс. рублей. Поэтому говорить о том, что именно этот бизнесмен загнан в кабальные условия, не приходится.

К тому же «за кадром» остался и другой факт. Когда в декабре 2017 года (спустя девять месяцев после утверждения коэффициентов и зон) он заключил договор с администрацией Балабанова, то по недосмотру чиновников ему выставляли счет по старому адресу, то есть с применением понижающего коэффициента 0,3. Следовательно, за два года бюджет города недополучил с этой точки 820 тыс. рублей!

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

В депутатском корпусе предприниматель получил поддержку только от Михаила КЛЮЕВА, который, ссылаясь на президента, заявил, что так город давит малый бизнес. А между тем Александр Симоненков уже 20 лет успешно развивается и платит городу налоги.

Его коллега Александр ШАРОНИН с удивлением поинтересовался: в чем проявляется это развитие? Обшарпанные старые павильоны стоят в самом центре города и портят его вид. Коллеги поддержали: в одной из этих палаток торгуют табаком - далеко не социально важным и полезным товаром для горожан, а анонимные звонки в 2019 году указывали на нее как на место продажи скандального снюса. Но даже если завтра здесь появится продуктовый отдел, то почему предприниматель, работающий в центре города, а вместе с ним и остальные владельцы здешних НТО должны получить преференции наравне с теми, чьи торговые павильоны находятся в малопроходимых местах? Если у Симоненкова не идет бизнес - это не вина муниципалитета, если он хочет платить меньше - может обратиться в администрацию с просьбой предоставить ему место в зоне с низким коэффициентом.

В результате депкорпус остался непреклонен, вероятно, потому, что в действующем созыве работают депутаты, которые в 2017 году принимали это решение, детально рассмотрев каждую территорию, ее возможности и значимость. Новые парламентарии тоже посчитали эту позицию правильной, а потому Александру Симоненкову отказали в его просьбе.

За минувшую с того разговора неделю ситуация не изменилась.

- 5 февраля я встречался с Александром Николаевичем по поводу заключения нового договора. Он вновь отказался его подписывать. Сказал, будет советоваться с юристами, - рассказал «Неделе» директор МУП «МФЦОН» Евгений ЛЕОНОВ, -пришлось предупредить, что если он не подпишет документ, то я буду вынужден обратиться в суд и ходатайствовать о сносе НТО.

По словам Евгения Алексеевича, Симоненков не заплатил за свой НТО за ноябрь и декабрь 2019 года, поскольку закончился договор. А когда 30 декабря он пришел подписывать его пролонгацию, то законные условия его не устроили. Таким образом, на 5 февраля неоплаченным числится уже и январь 2020 года. В денежном эквиваленте это составляет 158,8 тыс. рублей, не поступивших в городской бюджет.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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