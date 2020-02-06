Миллионы - детям. Вместо тротуара в Балабанове появится большая детская площадка

Неожиданности потому так и называются, что приходят, когда ты их совсем не ждешь. Казалось бы, все спланировано и продумано, но жизнь вдруг преподносит сюрприз, которой смешивает все «карты».

Ровно так случилось в Балабанове, где собирались построить очень нужный тротуар для жителей удаленного микрорайона, а в итоге установят детскую площадку.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

В 2019-м году в Балабанове провели рейтинговое голосование по четырем объектам, один из которых в этом году имел шансы попасть в программу «Комфортная среда». Наибольшее количество голосов набрал тротуар от «Белорусского квартала» до мкр. улицы Дзержинского. Чтобы добиться такого результата, нынешний депутат Городской думы Руслан ЖАДЬКОВ провел большую работу с населением микрорайона, для которых эта дорога - единственная пешая связь с центром города.

Администрация включилась в работу, подготовила и утвердила проект и сметы по нему. И только в конце января была поставлена перед фактом, что данный план реализовать невозможно.

- Эта дорога проходит в полосе отвода федеральной трассы А-108, и у нас была предварительная договоренность с Миндором о ее реконструкции. А тут наотрез отказались предоставлять землю под строительство муниципального объекта. Мы пытались решить эту проблему через область, но результат остался прежним, - рассказал замглавы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ депутатам, которые 4 февраля собрались на заседание комиссии по городскому хозяйству.

Такая новость шокировала парламентариев, поскольку значимость нового тротуара для удаленного микрорайона понятна всем. Но больше всех расстроился Руслан Жадьков, который предложил поискать еще какие-нибудь варианты.

- Сейчас вариантов нет! Городской земли там несколько метров, остальное - частные территории и Минобороны. Поэтому двигать проект вглубь невозможно. К тому же 7 февраля мы должны отправить документы на торги по поиску подрядчика. Это крайний день. Не заявимся - отберут деньги и отдадут другим! - добавил Иванов.

ПОЧЕМУ «НЕТ»?

Вполне логичным решением мог бы стать ремонт тротуара от улицы Коммунальной до Московской. Именно эта территория на минувшем рейтинговом голосовании проиграла первой позиции всего на четыре голоса. Однако делать такую рокировку посчитал неправильным и Михаил Иванов, и его руководитель Сергей ГАЛКИН.

- В этом году правительство Москвы выделяет нашему муниципалитету 20 млн. рублей в рамках благоустройства территорий, на которых проживают в летнее время москвичи. На эти средства мы должны очистить пруд на ул. Коммунальной и реализовать в том же микрорайоне проект сквера возле воинского захоронения у школы искусств. Сейчас мы не знаем, какую сумму нам даст подрядчик на торгах, но, если будет существенная экономия, сможем направить ее на частичный ремонт тротуара до Московской.

Учитывая, что помимо перечисленного на Коммунальной будут строить подъезд к школе искусств, а также планируют проложить в объезд трассы М-3 автодорогу для связи с улицей Московской, грядущие вложения в этот удаленный сектор в разы превышают деньги, потраченные на центральный микрорайон города.

Предложение Татьяны ЕРОХИНОЙ вложить средства в реконструкцию сквера Победы тоже отклонили. Учитывая сроки подачи заявки на торги и отсутствие у города проекта на данную территорию, сделать это не представляется возможным.

ДОРОГИЕ ДЕТИ

Исходя из сложившегося положения, направить деньги администрация предложила на обустройство сквера «Городской», расположенного на гагаринском поле: установить здесь большую детскую площадку, стоимость которой до проведения торгов оценивают в 4,2 млн рублей, а также павильон с качелями на четыре места для взрослых и площадку под них.

Такое вложение не оценила депутат с ул. Московской Людмила СУХАНОВА, предложив как минимум раскидать эти деньги на элементы детских площадок по всему городу. На это Сергей Галкин пояснил: потратить средства можно только на проект, участвовавший в рейтинговом голосовании, и сквер «Городской» этим требованиям отвечает.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Светлана ЗАЦАРИННАЯ и депутат Артем АЛЕКСЕНКО администрацию поддержали. Они еще раз озвучили свое мнение, что город, при отсутствии достаточного количества средств, не должен «крошить» эту сумму, а идти по пути создания крупных и современных муниципальных детских площадок, которые должны отвечать интересам юных горожан разных возрастов. Сегодня достойные места для детского досуга есть только в двух микрорайонах - «белорусском квартале» и «Балабаново-сити». Но они расположены на частных территориях, и жители своим решением могут ограничить доступ на свои площадки детям из других микрорайонов. Учитывая, что в прошлом году такая ситуация чуть не случилась на ул. Южной, муниципалитет должен пользоваться ситуацией и начинать создавать крупные объекты для юных балабановцев.

Возвращаясь к скверу «Городской», Светлана Зацаринная предложила администрации проработать план благоустройства оставшейся территории, но больше не вкладывать в него деньги федеральной программы, чтобы иметь возможность реализовать другие имеющиеся проекты. Все задуманное должно воплотиться силами местного бюджета. В этом члены комиссии оказались единодушны, предложив создать на необустроенной сейчас территории зеленую зону, что весьма оправдано для нового микрорайона, который в скором времени окажется застроенным крупными социальными объектами и высотными домами. Администрация с этой позицией согласилась и пообещала разработать план зеленого пространства.

Анна КНЯЗЕВА

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