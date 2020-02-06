«Ненужные» дети, Кривским школьникам придется «скинуться» на продленку?

Такое явление, как «продленка», в школе всем известно очень хорошо. Эти занятия являются настоящей «палочкой-выручалочкой» для работающих допоздна родителей, которые не хотят оставлять свое чадо без присмотра.

И недавно жители Кривского сильно всполошились из-за того, что привычная для них услуга неожиданно стала платной. Оказалось, в образовательном учреждении нет денег на оплату сверхурочных для педагогов, и единственным выходом из ситуации является сбор средств с заинтересованных в группе продленного дня мамах и папах.

Подобное решение раскололо родителей на два лагеря, поскольку одни готовы платить за содержание своих чад, а другие настаивают на том, что руководство школы должно обеспечивать продленку, не «залезая в карман» родителей.

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ

В 21-м веке система образования в нашей стране реформируется особенно активно. Но, несмотря на это, школа все равно остается институтом с очень устойчивыми традициями и знакомым каждому укладом жизни.

Одним из таких «незыблемых» понятий является группа продленного дня, где ученики остаются после окончания стоящих в расписании занятий. В этот период делается домашняя работа, проводятся различные факультативы, интересные классные часы, да и просто налаживается контакт между ребятами и педагогом, что особенно важно в начальных классах.

К тому же на продленку уповают многие родители, которые хотят, чтобы их дети были под присмотром и проводили время с пользой.

Продленка давно стало неотъемлемой частью жизни образовательных учреждений, абсолютно естественной для школьников и преподавателей. Однако мало кто задумывается, что за ней стоит довольно жесткий экономический расчет. Ведь за работу педагога сверх нормы необходимо доплачивать, а соответственно, в бюджете необходимо заложить на это необходимые средства.

Безусловно, в этой сфере работает много людей, искренне любящих свою профессию, которые готовы буквально сутки напролет проводить со своими воспитанниками, не требуя доплат, но если следовать букве закона, то любые переработки учителя должны быть оплачены.

ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА

До 2020 года в школах Боровского района находили возможность обеспечивать своих учеников продленкой. Однако с февраля в Кривском она вдруг стала платной. Как рассказала директор школы Елена СЕЛЕЗНЕВА, этот вопрос обсуждался с родителями еще в сентябре, и поскольку свободных средств у образовательного учреждения нет, то было решено предложить родителям оплачивать услугу самостоятельно.

- Стоимость занятий за месяц составит около 900 рублей за ребенка. Это все выносилось на собрания, обсуждалось и согласовывалось с родителями. Устав нашего образовательного учреждения позволяет сделать такую услугу платной, а люди согласились с тем, что педагоги не могут работать за просто так, и в целом переход на эту систему никаких проблем не вызвал, - отметила Елена Михайловна.

Само собой, недовольные таким решением руководства школы были, и они потребовали вернуть их детям бесплатную продленку, в том числе подняв вопрос на отчете главы администрации поселения Алексея МАКСИМЕНКО. Понять позицию этих людей можно, но, к сожалению, российское законодательство не обязывает школы обеспечивать учеников группой продленного дня. Более того, в Москве и других крупных городах эта услуга уже давно стала платной в большинстве образовательных учреждений, и никаких поводов для возмущения в этом нет. Другое дело, что в Боровском районе жители привыкли к тому, что их дети были под присмотром учебного заведения бесплатно, и смена этой парадигмы, естественно, вызывает волну недовольства.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ

Что думают по этому поводу специалисты отдела образования Боровского района, пока неизвестно. Дозвониться по рабочим телефонам нам так и не удалось. Зато коллеги Елены Михайловны высказались предельно ясно, при этом явно посчитав принятое решение довольно спорным.

Например, директор школы № 1 в Балабанове Людмила КНЯЗЕВА была очень удивлена сложившейся ситуацией. Возглавляемое Людмилой Романовной образовательное учреждение - одно из самых больших во всем районе, и детей здесь учится в разы больше, чем в Кривском. То же самое можно сказать и о нагрузке на преподавателей, однако здесь не допускали и мысли, чтобы перевести продленку на платную основу.

- Честно говоря, впервые о таком слышу. Я занимаю пост директора уже 30 лет и до этого дня никогда не сталкивалась с тем, чтобы за продленку собирали какие-то деньги. У нас обучение проходит в две смены, и каждую из смен мы обеспечиваем группой продленного дня, потому что иначе никак нельзя. Это очень важный инструмент не только в плане обучения, но и социализации ребенка, особенно если мы говорим о малышах, которые только привыкают к школе и преподавателям. Честно сказать, это важно не только для детей или родителей, но и для самих педагогов, поскольку помогает наладить контакт с детьми, а без этого никак, - отметила Князева.

С большим пониманием отнесся к идее кривских коллег директор боровской школы № 1 Сергей КУПРАНОВ, посчитавший, что решение хоть и было принято из лучших побуждений, может вызвать большой резонанс.

- Для себя я решил, что никаких платных услуг в нашей школе быть не должно. Для многих родителей это «больной» вопрос, поэтому групп продленного дня как таковых у нас нет. Дополнительные занятия в рамках подготовки к экзаменам оплачиваются из бюджета, а также есть арендующие у нас кабинеты секции и кружки вроде тхэквондо, куда ребята могут записаться при желании. Мне кажется, в Кривском действовали из лучших побуждений, чтобы дети не оказались на улице, чтобы родители не волновались, но по своему опыту могу сказать, что найдутся люди, которые увидят во всем этом некий злой умысел и устроят разбирательство, - рассказал Сергей Васильевич.

В сухом остатке же получается, что ничего страшного в платной продленке вроде бы нет и это широко распространенная практика. Но, с другой стороны, если район ратует за правильное формирование жизненных ориентиров и безопасность подрастающего поколения, которое из-за финансового положения в семье окажется вне такой продленки, а на улице, может, стоит обратить внимание на проблему и подумать: не дешевле ли выделить деньги на оплату работы педагогам, чем потом увеличивать финансирование сомнительных профилактических программ для молодежи?

Степан ФЕДОРОВ

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