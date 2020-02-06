Жительница Ермолина превратила обычный подъезд в «джунгли»

Люди порой жалуются на типовые дворы и одинаково унылые подъезды. Исправить это, как правило, предлагают городским властям или, на худой конец, управляющей компании, забывая, что порой изменить место, где живешь, можно своими силами. Достаточно приложить лишь немного творчества и потратить личное время.

Это точно знают ермолинские жители одного из подъездов дома № 2 по улице 1 Мая, где привычные синие стены стараниями живущей здесь художницы-самоучки превратились в настоящие джунгли с их экзотическими обитателями.

В каждом городе района можно найти несколько домов, выделяющихся из общей массы своим необычным видом. В Ермолине таким сооружением можно смело назвать дом 2 на улице 1 Мая. При этом в память строение врезается не благодаря причудливой архитектуре, необычному строительному материалу или дизайну дворовой территории.

Причиной тому является яркая картина, нарисованная прямо на стене между двумя подъездами, с героями советских мультфильмов, местные жители всегда готовы поделиться историей ее появления.

- Как-то утром вышли на улицу, а на стене кто-то нарисовал очередную похабщину. Мы тогда сразу же обратились к Айше за помощью, она у нас настоящий талант и всегда готова выручить. Не просто те «художества» закрасила, а вот такую красоту создала, - рассказывает живущая здесь Лидия МУРАВЬЕВА.

Картину Айше МАЛИНИНОЙ, судя по всему, оценили даже вандалы, поскольку поверх нее за все время так и не появилось новых образцов народного «творчества». Зато самой художнице есть чем похвастаться помимо картины на фасаде.

Ее стараниями рядовой подъезд в многоэтажке преобразился до неузнаваемости. Теперь в нем живут тигры и попугаи, а жители с гордостью показывают их гостям. При этом появились эти прекрасные рисунки, можно сказать, благодаря случаю.

- Когда мы только переехали в этот дом в 2014-м году, я решила помыть подъезд. И от чистящего средства облезла краска на стенах. Купила краску и взялась исправлять, но просто восстановить показалось скучным, вот так все и получилось, - рассказывает Айше.

Также работы художницы можно увидеть по адресу Советская, 6, где живут ее родственники. Здесь картинки на фасаде дома сразу же бросаются в глаза и радуют местных жителей, особенно самых маленьких.

Что удивительно, Айше никогда не обучалась рисованию и называет себя самоучкой, а картины для нее просто хобби. Девушка - мастер ногтевого сервиса, этим зарабатывает на жизнь, и в этой сфере у нее тоже хватает простора для творчества, а создание шедевров на стенах обычных подъездов не больше чем увлечение и потребность души изменить к лучшему хотя бы маленькое пространство - для себя и соседей.

Семен ФРОЛОВ

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