Молодежный сдвиг

В минувший понедельник 3 февраля меня пригласили в балабановскую школу № 3 на встречу с учениками старших классов. Попросили рассказать о работе представительного органа муниципалитета и о профессиональной деятельности.

Но у школьников накопилось много вопросов по темам, в отношении которых представительному и исполнительному органам муниципалитета предстоит еще много работы.

Ученики 9-11 классов школы оказались весьма любопытными собеседниками. Свои вопросы они задавали смело, а учителя и директор школы Виктор ЛОКТЮХИН (тоже депутат Гордумы) не пытались их корректировать. От этого диалог получился живым и интересным.

Ребята спросили, как стать депутатом и сложная ли это работа? Ответила честно. Чтобы завоевать поддержку избирателей, надо опираться на три столпа: иметь цель и идти к ней, включить в свою программу важные вопросы, на которые можешь повлиять, и грамотно выстроить предвыборную кампанию. Сложность такой работы относительна, а главное в ней - добиваться реализации обещанного.

От общих вопросов плавно перешли к городским проблемам. И меня порадовало, что юных балабановцев волнуют весьма серьезные темы: завершение строительства стадиона, состояние детских площадок, дорог, вывоз мусора, озеленение территорий и организация пассажирских перевозок для удаленного микрорайона. На эти вопросы отвечала без прикрас и пустых обещаний, поскольку прекрасно понимаю, что сделать нам с коллегами в тандеме с администрацией города предстоит еще очень много.

Обсудили и вопрос уважения людей друг к другу. На эту тему вышли через проблемы перекрытия поездами наземного перехода через железную дорогу и мусора, оставляемого нашими горожанами в лесных массивах после пикников. На вопрос, почему так происходит, ответила, что это дело личного воспитания человека и его отношения к окружающим. Противостоять ему практически невозможно, остается только делать выводы и формировать в себе уважительное отношение к людям и городу.

Среди озвученных тем оказалась и та, которую мне даже нечем было «крыть», - отсутствие условий для досуга молодежи. Здесь пришлось полностью согласиться: за исключением спортивных секций и разовых проектов подросткам и тем, кто постарше, в городе делать нечего и негде. Конечно, заставить инвестора построить у нас кинотеатр, кафе или оное досуговое заведение власти города не могут, а количество населения и его достаток не сулят предпринимателям никакой коммерческой выгоды.

Но это не повод ничего не делать своими силами, например, осуществляя культурные проекты, направленные на эту группу горожан, и создавая на общественных территориях пространства, отвечающие интересам современной молодежи.

Позже об этом поговорили с главой администрации Сергеем ГАЛКИНЫМ, и он согласился с тем, что эту тенденцию невнимания надо менять в нашем городе. А потому, если у вас, молодые горожане, есть идеи и проекты, которые можно реализовать в родном городе, заявите о них. Делитесь своими мыслями в личных сообщениях в группе «Новости Боровского района» в «ВК», «стучитесь» мне в личку или звоните по моему телефону: 8-910-594-69-34. Все обсудим и постараемся воплотить.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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