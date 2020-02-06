У боровских пожарных выдался «жаркий» апрель

Одним из главных направлений работы сотрудников МЧС является надзорная деятельность. В прошлом году у спасателей выдалось много работы, поскольку помимо крупных пожаров им приходилось сталкиваться с палом травы и участившимся сжиганием мусора.

Возглавляющий отдел надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ обобщил всю собранную огнеборцами статистику и рассказал, какой месяц для его коллег выдался самым напряженным, а также о том, что стало причиной большинства возгораний в 2019-м году.

Из всех экстренных служб района работа МЧС всегда вызывает у жителей меньше всего нареканий. Спасатели оперативно реагируют на все поступающие сигналы, и зачастую именно благодаря их вмешательству удается избежать серьезных разрушений и человеческих жертв.

В прошлом году пожарные расчеты, несущие вахту на территории Боровского района, приняли участие в ликвидации 95 возгораний. Эта цифра по сравнению с 2018-м годом осталась практически неизменной, как и то, что чаще всего местом происшествия становится жилой сектор, на который приходится 69% всех вызовов. На второе место вышли случаи возгорания автотранспорта с показателем в 13%. Общий ущерб от огня составил 87,6 миллионов рублей.

Самым напряженным месяцем для огнеборцев стал апрель, в течение которого расчеты 13 раз выезжали на тушение.

Говоря о причинах возгораний, Ларионов отметил, что больше половины пожаров происходят из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электронного оборудования. Короткие замыкания, перегрузка сетей стали причиной 70% пожаров. Немного реже возгорания начинаются из-за нарушений в отношении системы отопления, а именно - печного оборудования в частных домах. Замыкают статистику неосторожное обращение с огнем и поджоги. Что примечательно, за все 12 месяцев прошлого года не было зафиксировано ни одного пожара в общественных зданиях, что является очень важным показателем.

К сожалению, успеть везде сотрудники МЧС не могут, и в 2019-м году огонь унес жизни 8 человек, в то время как в 2018-м этот страшный показатель был равен пяти.

Чтобы избежать жертв, сотрудники отдела надзорной деятельности проводят профилактические мероприятия, устраивая ликбезы и организовывая проверки. Особенно Ларионов подчеркнул важность работы с подрастающим поколением - за минувший год с учащимися образовательных учреждений прошло 38 профилактических мероприятий, включавших в себя не только инструктажи и беседы с ребятами, но и проверки самих школ и детских садов.

Семен ФРОЛОВ

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