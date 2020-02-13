«Олимпийский» антирекорд. Аварию на КНС рядом с Кабицыно устраняли более трех суток

Деревня Кабицыно и окружающие ее микрорайоны в последнее время являются зоной регулярных проблем с водоснабжением и канализованием.

Допущенные при строительстве жилых комплексов просчеты сегодня выливаются в череду аварий, порывов и отключений, устранять которые далеко не всегда получается оперативно.

Очередной такой случай произошел 6 февраля на одной из насосных станций в «Олимпийской деревне». Замена вышедшего из строя оборудования заняла более трех суток, в течение которых жителям пришлось соседствовать с целым озером из сточных вод.

«РЕШЕННАЯ» ПРОБЛЕМА

В прошлом году в Боровском районе состоялось большое событие - переключение на обнинские очистные сооружения стоков микрорайона «Олимпийская деревня», долгое время загрязнявших расположенную неподалеку реку Страдаловку.

Нажать кнопку запуска в мае приехала даже министр природных ресурсов региона Варвара АНТОХИНА, а сам проект должен был навсегда избавить поселение от проблем с канализационными сбросами.

Однако помимо договоренностей на высоком уровне необходимо учитывать и техническую часть, которая вызывала ряд опасений у журналистов и некоторых экспертов, которые, к сожалению, оказались небезосновательными.

За прошедшее с момента пуска время на территории микрорайона уже было несколько небольших сбоев, но произошедшая здесь вечером 6-го февраля авария затмила их все вместе взятые.

Местом действия на этот раз стала КНС, расположенная ближе к совхозу «Боровский», на улицах Весенняя и Цветочная. Только те три дня, что специалисты «Калугаоблводоканала» устраняли поломку, пахло тут вовсе не розами.

ЗАБЫТЫЙ КЛАПАН

В результате перепада напряжения стоявшее здесь оборудование вышло из строя, и накопившиеся сточные воды хлынули наружу, затапливая улицы, обочины и даже попадая на участки жителей. Несмотря на то что о случившемся ЧП чиновники сообщили сразу, устранить поломку оперативно не получилось.

- Как мне сообщил начальник местного представительства «Калугаоблводоканал», проблема заключалась в том, что насосы на этот объект еще находятся в стадии закупки. Ему где-то удалось достать необходимое оборудование, может, на складах или с какой-то другой точки их временно перекинули, но КНС удалось запустить, не дожидаясь окончания торгов. Сейчас она работает в штатном режиме, а 12-го февраля специалисты выходили для ее наладки, - пояснил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Само собой, ЧП такого масштаба не могло пройти мимо внимания районных властей, и возглавляющего боровское отделение «Калугаоблводоканала» Игоря ЛЕБЕДУ попросили дать объяснения по поводу случившегося, тем более что подобное, пусть и в меньших масштабах, здесь уже случалось.

Избежать «разливов» мог бы помочь обратный клапан, которым сегодня оснащают все новые КНС, но на этой он почему-то отсутствует. Как при проектировке могли не продумать столь важный элемент - загадка не только для чиновников, но и для самих «водоканальщиков», которые, приняв оборудование в 2015 году, за пять лет почему-то не решились поставить его самостоятельно.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Что же до причин случившегося, то Лебеда пояснил, что проблема на этом объекте куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

- Перебои с электричеством здесь случаются регулярно. Из-за этого «горит» оборудование, происходят сбои и отключения. Мы стараемся отслеживать ситуацию, но получается это не всегда. Более того, сама КНС не рассчитана на нынешний объем. При ее строительстве, видимо, не учитывалось, сколько людей будет жить в «Олимпийской деревне», и по-хорошему здесь должно стоять не два, а четыре насоса, чтобы коллектор не заполнялся так быстро, - пояснил Лебеда.

Сбои в подаче энергии тут происходили и раньше, но РЭС за все это время так и не смог наладить работу своего оборудования, и почему Водоканал до сих пор не смог наладить контакт с электросетями - большой вопрос к двум организациям. Как и то, почему, зная о несоответствии мощности КНС проходящим через нее объемам, отвечающий за ее работу калужский монополист за пять лет не задумался о модернизации объекта.

В очередной раз недовольство людей выливается на местных и районных чиновников из-за того, что ресурсоснабжающие организации не в состоянии следить за своей инфраструктурой и что без вмешательства районной администрации ситуация вряд ли изменится. А жителям «Молодежного», уповающим на то, что «Калугаоблводоканал» станет спасением от всех их бед, следует задуматься, действительно ли с приходом областного предприятия их жизнь изменится в лучшую сторону.

Семен ФРОЛОВ

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