Выбери проект благоустройства-2021

15 февраля с 10.00 до 19.00 состоится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустраиваться в первоочередном порядке в 2021 г. в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 2018-2024 гг.».

Ежегодное проведение голосования - необходимое условие, установленное нормативными актами для включения территорий в федеральную программу и выделения муниципалитетам средств на реализацию проектов. При этом на рейтинговое голосование помимо новых объектов могут быть вынесены и территории, в отношении которых уже проводилась такая процедура в прошлые периоды, но они не набрали достаточно голосов.

Места для проведения рейтингового голосования:

Спорткомплекс, г.Балабаново, ул.Боровская, 2А

МУ «Центр физкультуры и спорта», ул. Московская, д.6А

ДК «Ракетчик», ул. Дзержинского

Территории №1 - пешеходная зона от ул.Коммунальной до ул.Московской призвана обеспечить пешеходную доступность удаленного микрорайона, удобный и безопасный подход к Детской школе искусств, мемориалу и садово-парковой зоне. Предусматривается устройство пешеходной дорожки, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, устройство парковки перед ДШИ.

Территория №2 - лесопарковая зона за домами №84-91 ул.Дзержинского станет местом отдыха для жителей микрорайона. Планируется устройство дорожно-тропиночной сети, установка скамеек, урн для мусора, обеспечение освещения и декоративной подсветки деревьев, устройство мини-спортплощадки с воркаутом, установка качелей.

Территория №3 - городской сквер «Лесогорье» в районе домов №10А, 12А, 14А по ул.Лесной. Предусматривается устройство детской площадки, тротуара, велосипедной дорожки, установка всесезонной тюбинговой горки, воркаута, памп-трека, озеленение. Проект предусматривает соединение сквера «Лесогорье» с пешеходной зоной ул.Кооперативной.

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