За чей счет? Финансирование школьных продленок обсудят за круглым столом

На прошлой неделе жители Боровского района активно обсуждали ситуацию с продленкой в кривской школе, о которой мы рассказали. Начиная с февраля родители учеников в этом учебном учреждении должны платить, если хотят чтобы их ребенок оставался в школе после уроков под присмотром педагога.

Ничего незаконного в этом нет, однако решение руководства учреждения вызвало большой резонанс, разделив боровчан на два лагеря, один из которых относится к ситуации с пониманием, а другой настаивает, что в школе не должно быть платных услуг.

Не остались в стороне и руководители района, посчитавшие, что столь важный вопрос нуждается в серьезном обсуждении, причем не за «закрытыми дверями», а с участием учителей и активистов из числа родителей.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Как и большинство вопросов, связанных с подрастающим поколением, ситуация вокруг группы продленного дня в Кривском сразу же вызвала большой ажиотаж не только среди жителей, но и среди чиновников.

Напомним, что начиная с февраля «продленка» в местной школе стала стоить 900 рублей в месяц. По словам директора, с родителями это решение обсуждалось с сентября прошлого года и в целом было встречено с пониманием. Образовательному учреждению даже пришлось внести изменения в устав, чтобы иметь возможность оказывать платные услуги. А причиной всему стала нехватка финансирования, чтобы обеспечить нормальную работу группы продленного дня.

И хотя в наше время это считается абсолютно обычной практикой и в подобном формате работает все больше и больше школ, для Боровского района случай в Кривском стал первым, а потому и привлек столько внимания.

- Ситуация интересная, но вообще говоря о продленках, все, что касается питания, ложится на плечи родителей, а вот оплата труда педагогов происходит из субвенции. Мы посмотрим существующую нормативно-правовую базу и разберем все более детально, - рассказала возглавляющая районный отдел образования Людмила СИЛАЕВА.

ДВЕ «ПРОДЛЕНКИ»

Субвенция, предоставляемая из вышестоящего бюджета, идет исключительно на оплату дополнительного времени педагога, и, как рассказал заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, здесь очень часто происходит подмена понятий относительно того, что считается «продленкой».

- Условно «продленка» состоит из двух компонентов. Первый, это когда учитель просто присматривает за детьми, и другое дело, когда во второй половине дня ребенок получает дополнительное образование - подвижные игры, секции, разбор домашнего задания и прочее. Первая услуга действительно бесплатная, и школа может выделить на нее не более 15% от фонда оплаты труда учителей. Но касаемо просьб родителей, чтобы в это время были организованы какие-то развивающие мероприятия, то это действительно вопрос дополнительных платных услуг, если в школе есть соответствующее положение, - разъяснил Алексей Васильевич.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Знание подобных нюансов могло бы действительно снять множество вопросов, которые сегодня возникают у родителей по данной теме, а потому необходимо организовать встречу, на которой все стороны смогут обсудить все детали.

К такому выводу пришел глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, подчеркнувший, что группа продленного дня сегодня и то, что понималось под этим понятием лет десять назад, вовсе не одно и то же.

- На мой взгляд, просто оставлять детей в школе, чтобы за ними кто-то смотрел, - позиция не совсем правильная. Если им помогут сделать домашнее задание, то в этом нет каких-то сверхзатрат, и я ничего плохого в этом не вижу. В нашем отделе образования и в администрации вопрос изучили достаточно хорошо. Думаю, у директоров школ тоже есть свое понимание. Нужно собраться и совместно проработать эту тему. Я не говорю, что прямо сейчас из бюджета мы выделим средства, но если такая необходимость где-то есть - можно рассмотреть. В ближайшие две недели давайте проведем совещание с участием директоров, депутатов, чиновников, СМИ и представителей родительских комитетов, -подытожил Анатолий Васильевич.

Организовать этот круглый стол поручено Алексею Гераськину, а что касается школы в Кривском, то уже 17-го февраля отдел образования должен будет проверить все документы и доложить о том, будет ли там существовать продленка и если да, то по какой схеме выстроят ее работу.

Степан ФЕДОРОВ

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