Ермолинская УК требует от жителей «ушедшего» дома заплатить по счетам

Конфликт между жителями нескольких домов в Ермолине и УК «Ермак» начался еще в октябре прошлого года. Причиной ему стало приобретение директором «Ермака» Михаилом КУЗОВОВЫМ УК «Русиново», вместе с которой к нему в управление перешли дома, несколько лет назад бежавшие» от него к конкурентам.

Само собой, такой исход не устроил жителей дома № 6 на площади Ленина, которые стали проводить собрания и отказываться от услуг ненавистных им коммунальщиков.

Разойтись полюбовно у собственников и предпринимателя не вышло, и на прощание компания Кузовова решила заставить ермолинцев заплатить за все причиненное им добро.

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Одна из главных целей существования управляющих компаний - сделать жизнь жителей многоквартирных домов проще и избавить собственников от множества ежедневных хлопот. В случае с Ермолино складывается впечатление, что все происходит с точностью до наоборот. Из года в год местные УК становятся источником головной боли как для горожан, так и для чиновников, неизменно оказываясь в центре скандалов.

Последний, начавшийся в октябре 2019-го года и длящийся до сих пор, выглядит наиболее показательным. Не желающие сотрудничать с компанией «Ермак» собственники согласны даже на повышение тарифов в несколько раз лишь бы перейти от частной организации под «муниципальное крыло» в лице Эльдара АБАСОВА и возглавляемого им «ЕТС».

Одними из первых это решение было принято собственниками квартир в доме № 6 по площади Ленина, однако уйти из заботливых объятий «Ермака» оказалось не так просто.

Вообще, у УК и жителей богатая история, полная конфликтов и взаимных обид. Началась она еще в 2016-м, когда управляющая компания «Русиново», занимавшаяся делами дома, из-за проблем с лицензией была вынуждена временно передать часть своего жилфонда на обслуживание организации Кузовова. Из-за этого начался настоящий хаос, в результате которого собственникам приходило по две квитанции, а сами ермолинцы не могли определиться, кому нужно платить. В результате у многих жильцов появились долги перед УК, погасить которые они не могут до сих пор, а попытки обжаловать их в суде закончились победой предпринимателя.

Само собой, вновь оказавшись «под крылом» у Кузовова, жители сразу же приняли решение сменить управляющую компанию, однако пока этот процесс не завершился, владельцам квартир все-таки пришлось сотрудничать с «Ермаком». В последней своей квитанции УК выставило жильцам квитанции, включавшие к оплате графу «Инвестиционные затраты» на сумму от 25 до 30 тысяч рублей.

ВЕРНУТЬ СВОЕ

Само собой, увидев такой долг, ермолинцы переполошились и стали писать гневные посты в социальных сетях, ведь, по их словам, никакого капитального ремонта или чего-то подобного здесь не проходило. Волна народного гнева дошла и до городской администрации, глава которой Евгений ГУРОВ обратился к предпринимателю за разъяснениями.

- По той информации, что нам сообщила компания «Ермак», еще на стадии принятия дома себе на обслуживание фирма договорилась с жителями о работах по замене электропроводки. Необходимую сумму было решено «раскидать» по платежкам на несколько лет, чтобы это было не слишком затратно. Теперь же, когда дом решил сменить управляющую организацию, компания выставила счет, чтобы компенсировать свои затраты, - рассказал Евгений Александрович.

АКТ АЛЬТРУИЗМА

Ситуацией в Ермолине заинтересовались и районные власти в лице главы администрации Николая КАЛИНИЧЕВА, выразившего надежду, что конфликт удастся урегулировать согласно закону.

- Если ситуация действительно такая, как описывает предприниматель, то все выглядит достаточно логично и закономерно. Но у него должны быть какие-то бумаги, подтверждающие эти слова, протокол собрания дома или какие-то расписки. Я слышал, что жители не так давно обратились в прокуратуру, значит, вопрос будет тщательно рассмотрен и решен согласно законодательству, - подчеркнул Николай Александрович.

Тем не менее искренность представителей «Ермака», исходя из ситуации, вызывает некоторые сомнения. Если жители действительно заключали какой-то договор с УК, то почему квитанции стали для них шоком? И почему о точно такой же ситуации пишут собственники других домов, например № 1а по улице Молодежной? В альтруизм компании, конфликтующей с жильцами долгие годы, а тут еще, не приняв дома на баланс, начинающей проводить повсеместно ремонтные работы «под честное слово», тоже верится с трудом.

Впрочем, кто прав, а кто нет, в конечном итоге предстоит решить прокуратуре. Возглавляющий районное ведомство Александр ЕГОРОВ подтвердил, что подобное обращение было зарегистрировано и в скором времени правоохранители займутся его проверкой.

Степан ФЕДОРОВ

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