Особый маршрут. Автопарк «Боровск-авто» совершенствуют в интересах пассажиров

Для Балабанова вопрос транспортного сообщения имеет большое значение, поскольку два его микрорайона находятся на достаточном удалении от центра. По этой причине жители улицы Дзержинского часто жалуются на перевозчиков из-за переполненных автобусов.

Однако, как говорит директор компании «Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, чья техника обслуживает данный маршрут, слова жителей не всегда соответствуют действительности, а реальные проблемы перевозчик старается устранять своевременно.

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

На прошлой неделе жителей Балабаново-1 сильно расстроила новость о том, что в этом году пешеходная дорожка между центром и микрорайоном не будет построена по ранее обсуждаемому проекту. Это известие в очередной раз привлекло внимание жителей к такому важному для Балабанова вопросу, как связь анклавов с центральной частью города.

Сегодня помимо личного автомобиля и такси, жители ул. Дзержинского могут воспользоваться общественным транспортом. Над оптимизацией этого маршрута перевозчик и горожане совместно работали не один год, и сегодня число нареканий со стороны пассажиров существенно уменьшилось, а предприятие «Боровск-авто» продолжает активно заниматься модернизацией и обновлением своего автопарка.

Маршрут «Боровск-Балабаново» является самым востребованным и загруженным в районе, а потому ему уделяется самое пристальное внимание. Все технические новшества сначала появляются именно здесь, а уже потом распространяются на прочие рейсы.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

Долгое время балабановцы жаловались, что к тому времени, как общественный транспорт добирается до «городка», в нем уже просто нет места, и людям приходится ждать нового автобуса, чтобы попасть в центр. Решением этой проблемы стал переход с маломестных «пазиков» на внушительных размеров «МАЗы», рассчитанные на 72 пассажира. На линии уже работают пять таких автобусов, обслуживающих этот маршрут, а сейчас предприятие завершает оснащение еще двух таких же техсредств, чтобы точно закрыть вопрос с вместимостью. Основное внимание уделяется утренним рейсам, поскольку именно в это время наблюдается самый большой пассажиропоток.

Еще одно улучшение направлено на то, чтобы раз и навсегда поставить точку относительно востребованности того или иного рейса. Раньше бывали случаи, когда пассажиры регулярно писали жалобы, чтобы подстроить общественный транспорт под свое личное расписание. Теперь руководство «Боровск-авто» может в любой момент проверить, насколько эти заявления соответствуют действительности, благодаря четырем камерам, установленным в каждом автобусе.

- К каждой ситуации нужно подходить персонально. Благодаря камерам мы можем смотреть, действительно ли озвученная проблема актуальна или нас вводят в заблуждение. Так, например, мы убедились, что никаких проблем с тем, чтобы сесть в транспорт, нет. Да, при поездке в сторону Балабанова в районе «городка» сидячие места уже заняты, но войти в автобус и доехать до нужной остановки стоя не проблема. Также много просьб было запустить ранний рейс, чтобы жители улицы Дзержинского успевали на электричку. В итоге им пользуются человек шестнадцать, но в данном случае мы четко понимаем его необходимость и продолжим обслуживать, несмотря на низкий пассажиропоток, - объяснил директор «Боровск-авто» Юрий Соловьев.

Также Юрий Иванович отметил, что важным нововведением стала установка устройств для записи разговоров. Теперь в случае жалоб на водителей можно послушать, как развивался конфликт, действительно ли шофер вел себя неадекватно или его провоцировали пассажиры.

ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ

В дальнейших планах у Соловьева - завершить обновление автопарка уже до конца текущего года.

- Сейчас у нас на маршрутах 13 больших низкопольных автобусов, еще 2 скоро приступят к работе. Нам бы тоже хотелось закончить модернизацию как можно быстрее, но нужно понимать, что покупка таких машин - не быстрый процесс, ведь они изготавливаются на заказ. Например, «МАЗ» приходится ждать около трех месяцев, а тот же «ЛИАЗ» - уже семь, - отметил Юрий Иванович.

В том, что предприятие делает все для того, чтобы оптимизировать свою работу для комфорта пассажиров, жителям предлагают убедиться лично. Как подчеркнул Юрий Иванович, каждый желающий боровчанин может прийти, посмотреть автобусы и задать все интересующие вопросы.

Степан ФЕДОРОВ

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