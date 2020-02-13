Мысли в тему

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Среди слушателей отчета губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА были и представители администраций Боровского района. Какое впечатление на них произвел отчет первого лица региона и что они думают по поводу ухода губернатора со своей должности?

Георгий ГУРЬЯНОВ, глава администрации СП «с. Ворсино»

- Доклад губернатора был объемным, охватил 20 лет работы. За этот срок ему, действительно, удалось сделать столько, что его коллеги могут только позавидовать. Уровень жизни людей вырос значительно, инвесторам на калужской земле комфортно, и в целом наш регион положительно отличается от других по ряду важных показателей. Все это заслуга Анатолия Дмитриевича Артамонова.

Что касается его возможного перехода на другое место работы, то я никаких прогнозов делать не буду. Я человек военный и привык доверять только приказам. Будет приказ о том, что губернатор уходит на другую должность, тогда и разговор есть. А пока все это не более чем слухи. А в общем, скажу так: новая метла знает, как мести, а старая - где мусор. Думаю, лучшего губернатора найти будет сложно.

Алексей МАКСИМЕНКО, глава администрации СП «д. Кривское»

- Конечно, предпосылки к тому, что Анатолий Дмитриевич уйдет с должности губернатора, есть. Об этом шли разговоры уже давно, да и сам отчет главы региона, охвативший не только минувший год, но и весь двадцатилетний период его руководства регионом, добавил этим слухам косвенное подтверждение. Я считаю, что наш губернатор много сделал для Калужской области, в первую очередь благодаря своему характеру и знаниям. А потому, если он действительно перейдет на работу в Совет Федерации, то его опыт будет полезен и на федеральном уровне.

Говорить о том, кто займет его место, сложно, поскольку количество претендентов, которых «выдвигают» журналисты, увеличивается с каждым днем. Но не думаю, что нам - калужанам, стоит беспокоиться. Анатолий Дмитриевич смог создать работоспособную команду своих заместителей и министров, и они его не подведут.

Анжелика БОДРОВА, глава администрации ГП «г. Боровск»

- С 2000-го года Калужская область сильно изменилась. Губернатор смог вывести ее на лидирующую позицию среди других субъектов Российской Федерации в экономике, социальной политике и в ряде других направлений. И если мы вспомним, на каком уровне был наш регион двадцать лет назад и каких успехов он достиг на сегодняшний день, то не заметить всех положительных перемен невозможно.

О вероятном уходе Анатолия Дмитриевича Артамонова с поста главы региона говорить не хочу. Я не верю слухам и их не распускаю. Доверяю только словам самого человека. Пока такого заявления от губернатора не слышала.

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