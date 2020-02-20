Новый подход. В администрации района поддержали идею о платных услугах в школах

Введение в школе деревни Кривское платной продленки в последние пару недель стало одной из главных тем для обсуждения в социальных сетях. Начальник районного отдела образования Людмила СИЛАЕВА обещала более подробно рассмотреть ситуацию и в минувший понедельник поделилась выводами с чиновниками.

Примечательно, что те идею о появлении дополнительных услуг за деньги родителей поддержали. Вот только сначала необходимо разобраться, за что в действительности боровчанам предлагают заплатить.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Внимание к ситуации с группой продленного дня в кривской школе привлек один из родителей на отчете главы администрации поселения. И хотя в последние недели тема активно обсуждается на самых разных уровнях, количество вопросов от одного заседания к другому только растет.

Напомним, что ранее директор образовательного учреждения Елена СЕЛЕЗНЕВА рассказала, что начиная с февраля в школе вводится платная продленка. Стоимость ее составит 900 рублей с ребенка, а деньги эти пойдут на оплату дополнительного рабочего времени педагогов. Большинство родителей к этому решению отнеслись с пониманием, поскольку без их участия группу продленного дня никто бы не стал вести. Для того чтобы это стало возможным, даже пришлось вносить изменения в устав образовательного учреждения, но некоторые несогласные с такой политикой боровчане все равно потребовали разобраться в ситуации более детально.

Примерно также отреагировали в районной администрации, поручив возглавляющей отдел образования Людмиле СИЛАЕВОЙ проверить, насколько это решение законно и нет ли каких-нибудь нарушений в его исполнении. На все это у Людмилы Сергеевны ушла неделя, и в минувший понедельник она отчиталась перед коллегами.

- Введение платных услуг по уходу и присмотру за детьми в кривской школе планируется с марта. Никаких нарушений в нормативно-правовой базе также не обнаружено - устав позволяет вести такую деятельность, и присутствует заявление от родителей учеников. Несколько небольших замечаний мы все-таки сделали, сейчас руководство работает над их устранением. В целом же услуга несколько отличается от группы продленного дня, которая действует целый день, здесь же речь идет именно о присмотре. Плата в месяц составит 900 рублей, и в эту сумму не входит питание ребенка, - отметила Силаева.

ДЕНЕЖНАЯ ПУТАНИЦА

Примечательно в этом докладе то, что им Людмила Сергеевна фактически противоречит сама себе. Ведь 10-го февраля она говорила о том, что дополнительное время преподавателей оплачивается исключительно из субвенции, а родители должны обеспечить только питание. Теперь оказывается, что средства пойдут на обеспечение ухода, а еда и вовсе в эту сумму не входит.

Также важно помнить, что заместитель главы районной администрации Алексей ГЕРАСЬКИН тогда призвал не путать два понятия. По словам Алексея Васильевича, присмотр и уход - услуга бесплатная, а вот различные дополнительные занятия, кружки и факультативы стоят денег. Так почему же теперь начальник отдела образования прямым текстом говорит о том, что заплатить придется за все?

К сожалению, эти вопросы на сегодняшний день остаются без ответа, но, скорее всего, перечень платных услуг в школах будет только расти. По крайней мере, надежду на это выразил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

- Я буду поддерживать инициативы от школ, пусть даже платные, если речь идет о дополнительных занятиях, позволяющих повысить физический, моральный и умственный уровень наших школьников. Если это будет организовано в соответствии с законом само собой. Сегодня, так или иначе, половина родителей пользуется услугами репетиторов, и деньги, которые тратятся на эту деятельность, можно было бы перенаправить в школы, -отметил Николай Александрович.

Скорее всего, под этими словами подпишется большинство родителей. Если продленка будет организована в таком виде, будь то секции, кружки, факультативы или классные часы - за подобное можно и нужно назначать дополнительную плату. Но на сегодняшний день складывается впечатление, что даже ответственные за сферу лица не до конца понимают, куда идут собранные деньги и что именно должно оплачиваться из родительского кармана, а что - покрываться бюджетом. Отсюда и появляются противоречащие друг другу фразы и почва для ненужных домыслов и пересудов в социальных сетях.

Остается надеяться лишь на предложенное главой района Анатолием БЕЛЬСКИМ совещание, где директоров школ, родителей и представителей СМИ усадят за один стол с чиновниками и подробно расскажут им обо всех нюансах, связанных с продленкой.

- На мой взгляд просто оставлять детей в школе, чтобы за ними кто-то смотрел, позиция не совсем правильная. И если с ними сделают домашнее задание или помогут подготовиться к следующему учебному дню, то в этом нет каких-то сверхзатрат, и я ничего плохого в этом не вижу. Давайте в ближайшее время устроим совещание с участием директоров, депутатов, чиновников, СМИ и представителей родительских комитетов по этому вопросу, - подытожил Анатолий Васильевич.

Но, судя по озвученной противоречивой информации, к этой встрече еще надо хорошенько подготовиться, чтобы, как говорится, не «поплыть».

Степан ФЕДОРОВ

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