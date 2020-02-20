20.02.2020

Дорожники вынуждены вычищать дорогу в Кабицыно за мусорщиками и карьерщиками



Порой бывает так, что проблемы с дорогами не ограничиваются одним лишь качеством покрытия. Жители деревни Тимашово, рядом с которой располагаются сразу и мусорная свалка, и карьер, столкнулись с тем, что проезжую часть регулярно загрязняют курсирующие туда-сюда грузовики.

О необходимости принять меры по поддержанию этого участка в чистоте чиновники говорят уже давно, но пока что уборкой занимаются лишь сотрудники ДРСУ № 5, а не ответственные за состояние дороги компании.

В том, что беда не приходит одна, жители Тимашово убедились на собственном примере.  Соседство в виде мусорного полигона само по себе довольно неприятно, но после того как рядом заработал карьер, ситуация ухудшилась в разы.

И в первую очередь это заметно по проходящей здесь дороге. Тяжелые грузовики снуют туда-сюда круглые сутки, оставляя на асфальте слой грязи. Одни привозят ее, выезжая с производства, другие, напротив, - «теряя» часть отходов по дороге на свалку.

Первым тревогу забил начальник ДРСУ № 5 Федор СЕЧИН, вынужденный своими силами поддерживать дорогу в надлежащем виде. Он обратился за помощью к районным чиновникам с просьбой наладить контакт с  собственниками «грязных» компаний  и найти  компромисс.

Выйти на связь с руководителями этих предприятий пытался заместитель главы администрации Алексей СТЕПАНОВ, который в первую очередь пообщался с представителями «КРЭО». Однако там заявили, что их автомобильный поток в последнее время сократился и не оставляет за собой практически никаких мусорных следов. Более того, калужская компания еще и регулярно проводит уборку своими силами.

Эту информацию опроверг Сечин, подчеркнувший, что его подчиненные ни разу не встречали во время уборки на этом участке дороги сотрудников «КРЭО». Это подтвердил и депутат районного собрания Юрий СОЛОВЬЕВ.

- С тех пор, как свалкой стало управлять «КРЭО», ситуация сильно ухудшилась. Раньше здесь ходил и трактор, и даже поливающая машина, сегодня - тишина и грязь. За такое отношение хочется поставить только «двойку». Если бы рядом с домом нынешнего директора полигона дорога содержалась в таком же состоянии, я думаю, он бы сразу принял какие-то меры, - отметил Юрий Иванович.

Поддержал коллегу и глава  Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

- Регулярно езжу по  этой дороге и ни разу не видел, чтобы они убирали. Если весной прошлого года какая-то активность была, то сейчас  она сошла на нет.  Очень сомнительно, что у нас там  катаются такие чистенькие мусоровозы и самосвалы, которые странным образом не оставляют никакого мусора, - отметил Анатолий Васильевич.

После этого было решено не верить представителям «КРЭО» на слово и организовать совещание вместе со всеми сторонами, расположенными в надежном отношении к автодороге.

- Надо выполнять уборку так, чтобы ни у кого из здесь сидящих не было сомнений в ее эффективности и последовательности, - подчеркнул глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

К слову, на следующий день замусоренная дорога была приведена в порядок. Правда, сделано это было опять силами ДРСУ,  уставшего ждать помощи от «грязнуль».

Семен ФРОЛОВ

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