КНС в «Олимпийской деревне» ждет модернизация

На прошлой неделе мы рассказывали об аварии, случившейся на насосной станции рядом с деревней Кабицыно. Устранение этого ЧП заняло у сотрудников «Калугаоблводоканала» трое суток, что вызвало большое негодование со стороны жителей.

Чтобы не допустить подобного в будущем, районные власти поручили местной администрации совместно с калужским монополистом продумать, какие работы нужно провести на объекте для снижения риска новых аварий.

ДЕЛО - ТРУБА

Микрорайон «Олимпийская деревня» в последнее время стал хорошо известен жителям Боровского района именно благодаря своим проблемам с водой. Случившееся здесь 6-го февраля ЧП, повлекшее за собой разлив сточных вод из остановившейся КНС по всей округе, устраняли трое суток. Причиной тому стало отсутствие у « Водоканала» необходимых для восстановления работоспособности системы насосов, которые в итоге пришлось переставлять с другого объекта.

Как заверил возглавляющий районное отделение «Калугаоблводоканал» Игорь ЛЕБЕДА, сейчас станция работает в штатном режиме и новое ЧП жителям не угрожает, а значит, пришло время заняться анализом и более подробно разобраться в ситуации.

На прямой вопрос главы администрации района Николая КАЛИНИЧЕВА о том, какие у Лебеды есть предложения по модернизации проблемной КНС, Игорь Леонидович ответил, что для обеспечения бесперебойного функционирования канализации придется сделать многое.

- В данном случае речь идет о замене труб на всем этом участке. Сейчас там стоит «сотый» диаметр, а учитывая количество потребителей и то, что подключение новых абонентов все еще ведется, очевидно, что с таким объемом она не справится. Почему при строительстве все это не продумали и не просчитали - большой вопрос, но складывается впечатление, что делалось все это навскидку, а серьезным анализом никто не занимался, - отметил Лебеда.

Подобное наплевательское отношение застройщика что в «Олимпийской деревне», что в соседнем «Молодежном» встречается буквально на каждом шагу, и это не раз отмечали как местные, так и районные власти. Заработавший деньги предприниматель давно уже исчез из виду, а теперь жители и чиновники вынуждены «расхлебывать» последствия самостоятельно.

Отсюда же выходит и вторая проблема - перепады напряжения, из-за которых и сгорают насосы на КНС. Очевидно, что местная подстанция тоже работает на пределе своей мощности и модернизировать канализационную станцию без участия специалистов РЭС вряд ли возможно.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ призвал коллег серьезно заняться этим вопросом и подготовить план по приведению участка канализации в порядок.

- Я думаю, местные власти совместно с «Калугаоблводоканалом» должны проанализировать сложившуюся ситуацию и тщательно продумать, как все исправить. После этого мы проведем встречу и решим, как это воплотить в жизнь. Возможно, сделаем это в рамках инициативного бюджетирования, возможно еще как-то. «Водоканал» не виноват, что им достались сети, которые были кое-как спроектированы «на коленке», но повторюсь, решать проблему надо, и мы будем делать это сообща, - заверил Николай Александрович.

Конкретные сроки для работы чиновникам установлены не были, но растягивать эту работу надолго им явно не стоит. Ведь если подобная авария случится в более теплое время года, то трое суток рядом с благоухающими на всю округу стоками для местных жителей точно станут последней каплей в их чаше терпения.

Семен ФРОЛОВ

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