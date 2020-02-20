Георгия Гурьянова попросили разобраться с «ресурсными» проблемами

Сегодня Ворсино - одно из самых экономически успешных поселений не только Боровского района, но и всей области. В связи с этим, отчет главы администрации Георгия ГУРЬЯНОВА всегда привлекает много внимания, ведь за год чиновники успевают проделать большую работу, которую не стыдно выставить на суд жителей и коллег.

Более того, время для отчета Георгий Иванович выбирает максимально удобное для селян, чтобы каждый желающий мог прийти и задать ему свой вопрос.

К слову, в этом году, таких нашлось несколько больше, чем в прошлом, а озвученные проблемы оказались достаточно неожиданными.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА

Прошлый год для ворсинцев оказался богатым на события в благоустройстве, ЖКХ, культуре и многих других сферах. В начале своей встречи с населением, глава местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ постарался выделить три наиболее значимых свершения.

Первым стала победа на конкурсе муниципальных практик. Сначала экономические успехи Ворсина признали лучшими во всем регионе, а затем и среди сельских поселений всей страны.

Финансовое благополучие муниципалитета давно стало притчей во языцех и, в своем докладе Георгий Иванович не мог не коснуться этой темы. В прошлом году местный бюджет составил 148 миллионов, а главной «золотой жилой» для него остается индустриальный парк «Ворсино» где на сегодняшний день разместились 49 предприятий, 27 из которых уже работают и производят свою продукцию.

Помимо экономики, в список важнейших событий стало получение средств на создание проекта комплексного развития деревни Коряково и начало строительства здесь новых очистных сооружений, о необходимости которых говорили уже несколько лет.

Что же касается культурной жизни, то здесь наиболее значимым можно назвать открытие социального центра все в том же Коряково. Филиал виргинского Дворца Культуры сразу же стал местом притяжения для местных жителей, и на базе нового учреждения уже прошло несколько ярких праздников и появились свои творческие коллективы.

Особое внимание чиновники уделили вопросом благоустройства поскольку, как отметил сам Гурьянов, это первое на что обращают внимание, как жители, так и гости поселения.

- Можно много говорить о проектах и финансовых показателях, но первое, с чем сталкивается каждый человек это то, какие у нас дворы, дороги, спортивные и детские площадки. Поэтому очень важно не просто заниматься созданием новых объектов, но и заботиться об уже существующих и в этом администрация надеяться и на сознательность жителей в том числе, - подчеркнул Георгий Иванович.

В этой сфере было сделано действительно немало. Самым наглядным проектом можно назвать завершение работ в Сквере Победы в самом Ворсине, где прошла высадка новых зеленых насаждений. В рамках федеральной программы «Комфортная среда» были обновлены две придомовые территории, а нас следующий год уже намечено строительство новой детской площадки и реконструкция уже существующей.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ?

Впрочем, несмотря на все достижения у жителей все равно нашлись вопросы к местной администрации. Например, целый список подготовили жители деревни Климкино. В частности речь шла о необходимости отсыпки одной из дорог, о появлении в населенном пункте беспроводного интернета и газификацию двух улиц.

И если решить проблему с проезжей части чиновники могут в достаточно сжатые сроки, то с последними двумя пунктами не все так просто. Что касается «голубого топлива», то деревне придется дождаться своей очереди, которая наступит только в 2021-м году, а подключение интернета в полномочия местной администрации и вовсе не входит, но Гурьянов предложил жителям подойти к чиновникам после приема, чтобы получить контакты провайдеров работающих в поселении.

Еще одной болевой точкой муниципалитета остается электроснабжение. Частые перебои были главным поводом для недовольства жителей на прошлом отчете и, несмотря на проделанную работу, обеспечить стабильную подачу ресурса не удалось до сих пор. Норму по отключениям в 72 часа за 2019-й год поселение превысило в десятки раз и проблема остается актуальной и по сей день.

- Главная причина - устаревшая система электроснабжения. Программы по модернизации уличной сети не достаточно, и этот вопрос не однократно поднимался, заслушивались представители РЭС. Многие вопросы удалось решить заменой подстанций и ЛЭП, но этого, к сожалению, не достаточно и проблемы продолжают возникать, - отметил Гурьянов.

Ну а самым необычным оказался вопрос, связанный с водоснабжением улицы Лесной в Ворсине. Из-за необычно мягкой погоды многие колодцы обмелели, и жители задумались о подключении к системам центрального водоснабжения. В администрации им предложили вступить в программу инициативного бюджетирования, взяв на себя 5% от необходимой суммы, однако даже эта доля показалась жителям неподъемной. Проект обещает быть дорогостоящим, а потому даже 1% на деле оказывается десятками тысяч рублей.

К сожалению, изменить условия администрация не в силах, но зато предложили селянам альтенативу в виде государственных программ и даже обещала содействие если среди активистов найдутся те, кто готов заняться этим вопросом в будущем.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Итоги»