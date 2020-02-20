По-тихому. В Боровске на удивление спокойно подвели итоги минувшего года

Череду ежегодных отчетов глав местных администраций 18 февраля завершила Анжелика БОДРОВА. Подводить итог сделанного за минувший год ей пришлось не только за себя, но и за своего предшественника - мэра Боровска Михаила КЛИМОВА.

Как никогда горожане практически оставили без внимания анонсированное заранее мероприятие, а потому в зале в подавляющем большинстве присутствовали представители администраций и депкорпусов Боровского района. Но даже немногочисленные местные жители, пришедшие задать свои вопросы, отличились отсутствием ярко выраженного недовольства, столь присущего для подобных отчетов прошлых лет.

НЕ УТОМЛЯЯ

Этот отчет в некотором роде стал уникальным. Во-первых, Анжелика Бодрова - вторая женщина, ставшая руководителем исполнительно-распорядительной власти в поселении Боровского района. Во-вторых, такое мероприятие стало для нее дебютным. А в-третьих, ей удалось не утомить своих слушателей бесконечными цифрами и заковыристыми словами и ответить на все поступившие вопросы, не вызвав ни капли негодования горожан.

Как это повелось еще со времен управления районом Геннадием НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ, сначала собравшимся показали фильм о том, как в Боровске стало хорошо жить. К слову, не заметить перемен, которые действительно сейчас происходят в районном центре, невозможно. Он, конечно, еще сильно отстает от темпов благоустройства резко рванувшего вперед Балабанова, но делает определенные успехи.

Поскольку большинство достижений были визуально представлены на экране, Анжелика Якубовна предложила коротко пробежаться по основным цифрам городских показателей, что заняло не более двадцати минут, а потом перешла к вручению благодарностей тем, кто помогал в минувшем году развивать Боровск.

Таким образом, после двух коротких «актов» перешли к финальному - вопросам жителей. Однако яркой кульминации действа, традиционного для Боровска на протяжении лет десяти, когда люди из зала кидали в лицо докладчикам свое неприкрытое недовольство, не случилось.

ПО СУЩЕСТВУ

Тон, с которым был задан первый вопрос, оказался спокойным, и его подхватили все остальные вопрошающие. Более того, мужчина, предполагая, что в конце мероприятия ему вряд ли получится прорваться сквозь многословие главы района Анатолия БЕЛЬСКОГО, сразу сказал, что думает о работе нового боровского руководителя: работает хорошо, и если продолжит действовать с таким же напором, будет еще лучше.

При этом все же рекомендовал администрации обратить внимание на опиловку деревьев. Дескать, работы по освещению населенного пункта идут, и это хорошо, но о возможных порывах из-за расположенных рядом с линией электропередач насаждений никто не думает.

Поинтересовались боровчане и перспективами очистки Протвы. Бодрова сообщила, что региональный министр экологии Варвара АНТОХИНА пообещала включить водоем в программу очистки, рассчитанную на ближайшие пять лет.

Вспомнили и про каштаны, гибель которых в 2019 году вызвала в городе волну негодования из-за подозрения в умышленном уничтожении. В ответ прозвучало намерение выкорчевать травмированные растения и рассадить реже выжившие.

Гонять голубей с центральной площади Ленина, которые беспокоят экскурсоводов своей невоспитанностью, будут системой «Звук сокола». Ее муниципалитет собирается приобрести для гуманного решения проблемы, портящей восприятие красот Боровска туристами.

Без истерики из зала прозвучал и вопрос по поводу снесенной типографии - объекта культурного наследия, которого «случайно» уничтожили подрядчики предпринимателя Виталия РЕУКОВА. Анжелика Бодрова сказала, что после окончания тянущихся судов собственник (Реуков) должен будет восстановить объект за свой счет.

ТОЧКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Пожалуй, самым острым стал вопрос о принципах инициативного бюджетирования. Один из слушателей спросил, почему он с соседями, проживая на улице Калужской, сдавал деньги на софинансирование строительства канализации, а те, у кого дома на ул. 50 лет Октября (камень в сторону Михаила Климова), - получили ее за бюджетные деньги. В ответ прозвучало, что работы, проведенные по указанному адресу, предусматривали строительство коллектора для целого микрорайона. А вот дальше разводка системы пойдет по тому же принципу - инициативному бюджетированию.

Также недовольство вызвало и состояние моста через реку Протву. Местные жители отметили, что само сооружение требует ремонта, не освещается, а дорога в гору, ведущая от моста к больнице, - настоящая полоса препятствий: вся покрыта корнями деревьев. В ответ Анжелика БОДРОВА заверила, что в этом году объект будет отремонтирован, а прилегающая территория - благоустроена.

В продолжение «больничной» темы горожане обратили внимание на отсутствие разворотной площадки для маршрутки, идущей до больницы. Решить эту проблему предложили путем обустройства таковой рядом с остановкой у ФОК.

Обратили внимание боровчане и на причину вандализма на территории города - отсутствие условий для отдыха молодежи и недостаток охраны общественного порядка, к которому можно привлекать казаков и ДНД. Пожалуй, это оказался единственный вопрос, на который Анжелике Бодровой не удалось ответить готовым решением. При этом глава администрации неоднократно подчеркнула, что работает открыто и берет во внимание все предложения и претензии жителей. Следовательно, в заданном важном направлении ей еще предстоит поработать как минимум до выборов, которые состоятся в Боровске в сентябре текущего года.

БЕЗ АГИТАЦИИ

Как и ожидалось, тему грядущих выборов не обошли и на боровском отчете. Глава района Анатолий Бельский, взяв слово, от положительной оценки работы тандема (администрация/депкорпус) перешел к сентябрьским событиям.

Сразу предупредив, что никого не агитирует, он попросил боровчан здраво оценить работу нынешнего состава Гордумы и сделать соответствующие выводы при своем волеизъявлении. А в целом попросил не оставаться в стороне от важных политических решений, грядущих в конце третьего триместра 2020 года.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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