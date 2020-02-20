Не прошло и года. Вывоз химикатов из Куприно сдвинулся с мертвой точки

Летом прошлого года деревня Куприно привлекла к себе внимание всего Боровского района. Виной тому - расположенное на окраине населенного пункта старое овощехранилище, где прошлым собственником были складированы емкости с различными химикатами. Неизвестные проникли внутрь здания и перевернули одну из бочек, которая начала источать неприятный запах.

Тогда местные жители забили тревогу. За этим последовали долгие разбирательства, обращение в Калугу и совместные выезды чиновников и представителей различных ведомств на место происшествия. Итогом этой работы стало решение, по которому нынешний владелец участка в лице «МТС-Банка» обязался вывезти химикаты еще в сентябре, однако уже успел закончиться 2019-й год, а бочки так и остались на своем месте.

ИСТОРИЯ «С ДУШКОМ»

Стоящее на окраине деревни Куприно строение уже второй год является чуть ли не главной «головной болью» для местных жителей. В начале 2018-го года здесь был обнаружен цех по производству нелегального алкоголя. Предприятие было ликвидировано, контрафактная продукция изъята. Проблема заключалась в том, что от предыдущих владельцев здесь осталось много никак не промаркированных бочек, колб и канистр с различными химикатами.

Во избежание несчастных случаев было принято решение убрать их внутрь, после чего здание закрыли, окна заколотили, а о спрятанных внутри емкостях, судя по всему, благополучно забыли.

Вспомнить о них чиновникам пришлось лишь полтора года спустя, после того как в июле неизвестные проникли внутрь овощехранилища и перевернули несколько стоящих там бочек, разлив их содержимое. Запах дошел до жилых домов, собственники которых сразу же забили тревогу и стали обращаться во все инстанции с просьбой разобраться в ситуации и избавить их от столь неприятного соседства.

В последующие пару недель на объект приезжали и местные власти, и сотрудники МЧС, и даже представители Министерства природных ресурсов региона. Последнее же слово осталось за межведомственной комиссией, в состав которой вошли спасатели, полицейские, сотрудники СЭС, Росприроднадзора, чиновники и нынешний владелец участка - компания «МТС-Банк».

Именно ее с поддержкой районных властей обязали провести утилизацию отходов, а ориентировочным сроком был назван сентябрь.

НАДЕЖДА НА ПЕРЕМЕНЫ

С тех пор прошло уже полгода, однако «воз» и ныне там. Ничем не примечательное здание по-прежнему хранит свой секрет, а проблема постепенно начала отходить на второй план. Сначала банку требовалось время, чтобы стать полноценным собственником заложенного имущества, затем - найти необходимые средства. В ноябре районные власти сообщили, что вывоз отходов задерживается из-за непредвиденных обстоятельств, поскольку отвечавший за эту работу сотрудник «МТС-Банка» попал в больницу.

А между тем бочки и контейнеры с химикатами отгорожены от мира лишь парой саморезов и досками на окнах. Взятые пробы показали, что вещества, хранящиеся здесь, не несут прямой угрозы жизни и здоровью людей, но вряд ли это можно назвать поводом для того, чтобы оставлять их без присмотра на потеху очередным вандалам. К тому же анализы брались лишь из открытых емкостей, и никто не может дать гарантию, что в одной из запечатанных бочек не может содержаться что-то более токсичное.

Взявший ситуацию на контроль заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ заверил, что работа с собственниками не стоит на месте и в ближайшее время должны начаться процедуры по ликвидации ненавистного местным жителям склада.

- Мы связывались с «МТС-Банком», и там нас заверили, что на эту работу заложили необходимые средства. В первых числах марта должен будет состояться тендер на проведение анализа содержимого оставшихся емкостей и их последующего вывоза и утилизации, - пояснил Алексей Евгеньевич.

К этой информации с воодушевлением отнеслись и в местной администрации, глава которой Николай ГАЛЕНКОВ намерен в ближайшее время уточнить всю информацию и, несмотря на то, что решение проблемы взял на себя район, оказать в этом деле посильную помощь.

Что же касается самих жителей, то за минувшее время в то, что чиновники все-таки доведут дело до конца, им верится с трудом. Тем не менее эти новости вселяют хотя бы робкую надежду на то, что одной проблемной точкой в этом году на территории района станет меньше и оставленные без присмотра химикаты не станут причиной новых экологических бед.

Степан ФЕДОРОВ

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