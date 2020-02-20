День чужой радости

15 февраля мог стать днем большой победы жителей центральной части Балабанова, а стал днем полного разочарования как минимум для меня. В эту субботу на трех участках, организованных в разных микрорайонах города, проходило рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которую в 2020 году будут благоустраивать по федеральной программе. И это мог быть наш проект. Проект, разработанный в интересах жителей центральной части города, - семейный парк «Лесогорье».

Только на то, чтобы появился эскизный проект, ушло пять лет работы - моей в прошлом созыве Гордумы и сотрудников администрации, которые поддержали его. Тогда в начале пути мы с депутатами второго округа смогли отстоять пустырь, на котором экс-мэр Павел АВЕКОВ пытался построить типовую «коробку» для МФЦ. Чтобы этого не случилось, мы провели сбор подписей горожан, набрав за четыре часа более полутысячи голосов поддержки наших жителей. Пришедший на смену новый руководитель администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ идею поддержал, и мы даже внесли сквер в долгосрочный план реализации - на 2019 год. Потом во главе администрации встал Сергей ГАЛКИН, и благодаря ему удалось перенести мечту на бумагу. Вместе с архитектором Всеволодом НЕРУШЕВЫМ мы не один месяц обсуждали, каким должен быть этот сквер: современным, зеленым, отвечающим интересам разных возрастных категорий жителей. В процессе обсуждения «Лесогорье» объединили с пешеходной зоной улицы Кооперативной. Проектировщики все эти замыслы перенесли на бумагу, создали проект, аналога которому нет ни в Боровском районе, ни в близлежащих муниципалитетах региона. Казалось, дело за малым, но правила игры программы «Комфортная среда», с помощью которой планировалось реализовать первый этап сквера, изменились, и теперь они требуют от местных органов власти ежегодно проводить рейтинговые голосования по выбору общественной территории.

15 февраля мог стать именно тем днем, когда все подготовительные работы минувших пяти с половиной лет получили реальные деньги на воплощение идеи. Но активность жителей, а вернее ее отсутствие, сделали свое дело. «Лесогорье» набрало наименьшее количество голосов из трех предложенных на выбор проектов. И дело не в том, что центральная часть Балабанова поддержала улицы Московскую и Дзержинского. Эти объекты вообще набрали по два-три голоса от «центра». Просто, по непонятным мне причинам, люди не пошли на участки рейтингового голосования. Не сделали ничего, чтобы помочь изменить наш город, создать в нем условия для досуга детей, молодежи и взрослого поколения.

Вариант «мы не знали» в этом случае не работает. Наши юные волонтеры расклеили накануне листовки по всему городу! Все СМИ опубликовали одинаковую информацию, чтобы не запутать жителей. Депутаты второго округа в социальных сетях и через знакомых запустили пост с просьбой о поддержке. Все, что надо было сделать в этот субботний день: встать и дойти до участка для голосования. Но сделать это смогли немногие. Спасибо Вам, тем, кто не поленился потратить полчаса времени ради себя и будущего своих детей. Очень надеюсь, что в следующем году вы не опустите руки и тоже придете на это непонятное ежегодное голосование.

А сейчас поздравляю депутатов первого избирательного округа, которым удалось воодушевить своих жителей на большую активность ради строительства тротуара от улицы Коммунальной до Московской.

Конечно, я понимаю, что депкорпус должен работать на весь город и улица Московская - его часть. Но, честно говоря, день чужой радости достался очень непросто.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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