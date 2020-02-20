20.02.2020

Людмила Князева может получить звание «Почетный гражданин города Балабаново»



Ежегодно на День города, который празднуют 12 июня, в Балабанове чествуют отличившихся горожан: передовиков трудовых коллективов, одаренных детей, родителей новорожденных и новобрачных, зарегистрировавших свой брак в ближайшую к празднику дату. Но случаются и особые награждения - присвоение звания «Почетный гражданин города Балабаново».

В первые годы после учреждения этой награды такого почета удостаивали часто. Но в последнее время к обсуждению представляемых кандидатур стали подходить с особой скрупулезностью. Поэтому вручение столь престижного  «почета» происходит не каждый раз, когда город празднует свой очередной День рождения.

В 2020 году, вполне очевидно, это все же произойдет. На рассмотрение комиссии по социальным вопросам коллективы средней школы № 1 и Школы искусств выдвинули кандидатуру директора СШ № 1 Людмилы КНЯЗЕВОЙ. Эту инициативу поддержали и Совет почетных граждан, и Общественный совет г. Балабанова, созданный в прошлом году.

Примечательно, что председателя соцкома Татьяну ЕРОХИНУ, которая собиралась зачитать ходатайство по предложенной персоне, члены комиссии попросили не тратить время, отведенное на рассмотрение социальных вопросов, сразу поддержав это выдвижение и рекомендовав депкорпусу на официальном заседании думы проголосовать «за».

Учитывая многолетний педагогический стаж и опыт Людмилы КНЯЗЕВОЙ, ее деятельность в качестве депутата Районного Собрания и активную жизненную позицию, можно предположить, что народные избранники именно так и поступят  - единогласно и без сомнений проголосуют за присвоение ей звания «Почетный гражданин города». 

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