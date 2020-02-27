Добро пожаловать в «паутину»! Боровским чиновникам придётся зависать в соцсетях

Интернет-пространство - настоящая трясина: стоит зайти в какой-либо паблик, или просто остановить взгляд на заинтересовавшей информации - пиши пропало! Как минимум час драгоценного времени потерян.

Тем не менее, представителям органов власти Калужской области всё же придется заглядывать в гаджеты, как минимум, в районные сообщества, чтобы понимать, о чем говорит население и как оно оценивает их работу.

О ЧЕМ «ТРЕЩАТ» В СОЦСЕТЯХ

Долгое время в Боровском районе общением в соцсетях граждан баловали всего два чиновника. Теперь же всем без исключения главам администраций и их заместителям придётся делать это в добровольно-принудительном порядке, поскольку пришедший на должность врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША уже настоятельно рекомендовал своим коллегам на разных уровнях власти примкнуть к числу пользователей соцсетей, регулярно мониторить их и отвечать на вопросы, адресованные местным администрациям.

Главный посыл этого обращения - своевременное донесение информации. Ведь пока чиновники отмалчиваются, богатая фантазия интернет-сообщества смело линчует их за любые промахи. А ведь случается так, что и промаха-то не было! Просто кто-то что-то не понял или решил применить информационный вброс для дискредитации конкретного сотрудника администрации. И в отсутствии обратной связи местные жители начинают раздувать пожар из искры, которую спокойно мог потушить официальный комментарий.

Понятное дело, сотрудников местных органов власти брали на работу, чтобы они её выполняли, а не висли в соцсетях. Но! Во-первых, под страхом смертной казни этого никто не запрещал, а потому молодые чиновники в течение дня всё равно заглядывают в «свои» группы. А во-вторых, делать это можно и после работы, или возложить такую функцию на своих помощников, к примеру, секретарей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ ВЫШЛИ НА КОНТАКТ

Пока в Боровском районе только обсуждают поступившую «рекомендацию», в Калуге уже исполнили её. Правительство Калужской области на своей странице в ВК опубликовало ссылки на региональные министерства.

"Друзья, знакомим вас с официальными аккаунтами органов исполнительной власти Калужской области в ВКонтакте. Для оперативного взаимодействия вы можете оставлять свои вопросы и обращаться с предложениями на площадках данных аккаунтов!" - говорится в обращении к калужанам.

Далее следует список официальных групп в ВК всех региональных министерств с указанием имен руководителей, а также ссылки на их рабочие аккаунты. Примечательно, что министры создали личные страницы в двадцатых числах февраля, то есть сразу после того, как Владислав ШАПША выступил со своей «рекомендацией». И только министр сельского хозяйства региона Леонид ГРОМОВ оказался единственным обладателем «старой» странички, заполненной тематической информацией.

К слову, сам Владислав Шапша является активным пользователем соцсетей. Будучи главой администрации Обнинска он сам вёл диалог с горожанами, обсуждая волнующие их темы. Эту тенденцию он продолжил и в новом статусе - первого лица Калужской области.

А ВОКРУГ - ТИШИНА?

В Боровским районе сейчас такой активностью отличается только один глава администрации СП Кривское Алексей МАКСИМЕНКО. Он имеет аккаунты в "ВК" и "ФБ", где часто выкладывает посты и общается с подписчиками.

До него самым продвинутым пользователем был экс-глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЁНОВ. Сейчас он занимает должность главы Малоярославецкого района и также активно общается с населением на своих страницах и в районных пабликах.

А вот главы боровских поселений, в большинстве своём, остаются вдали от мобильного общения с народом. Сегодня задать и получить комментарий по скандальной теме, которую жители Боровского района начинают обсуждать, не стесняясь в выражениях, можно только на официальных страницах некоторых местных администраций - «Администрация МО МР «Боровский район», «Администрация МО «г. Боровск» и «Администрация Ворсино». Личные аккаунты, помимо Алексея Максименко, имеют только глава исполнительно-распорядительной власти Балабанова Сергей ГАЛКИН и его коллега из совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК.

Между тем, на территории Боровского района девять муниципалитетов: три городских - Балабаново, Боровск, Ермолино; пять сельских - Кривское, Совьяки, Ворсино, Асеньевское, совхоз Боровский; а также муниципальное образование МР "Боровский район". Следовательно, еще шести главам администраций предстоит влиться в ряды активных интернет-пользователей. Однако не все готовы тратить своё время на виртуальный контакт.

Георгий ГУРЬЯНОВ, глава администрации МО СП «с. Ворсино»: - Ещё четыре месяца назад мы создали в ВК и ФБ аккаунты нашей администрации. Поэтому жители имеют возможность общаться с нами и задавать свои вопросы. У меня есть сотрудник, который ведет эти группы и отслеживает соцсети. Поступившую информацию мы обсуждаем, а потом даем ответ. Что касается личной страницы, то заводить её не считаю необходимым. Для меня предпочтительней живое общение. Наши жители всегда могут прийти ко мне на прием со своими проблемами, что они, собственно, и делают. Антон МАСНЯК, глава администрации МО СП «Совхоз «Боровский»: -У меня есть личная страница в ВК, но, наверно, надо создать и рабочую. У администрации своего аккаунта в соцетях нет, мы работаем с населением, в том числе, через группу «Администрация МО МР «Боровский район». Мне кажется, правильным был бы вариант, когда все боровские администрации вели диалог с гражданами на одной площадке. Это позволит и нам и жителям иметь полную и актуальную информацию по всему происходящему в районе. Евгений ГУРОВ, глава администрации МО «г. Ермолино»: - У меня личной страницы с соцсетях нет и общение с горожанами я виду напрямую. Наши жители приходят со своими проблемами не только в приёмные дни, поскольку двери и моего кабинета, и моих сотрудников открыты в любое время. А удалённо обращения направляют через сайт администрации. Зато у некоторых коллег есть свои аккаунты, они подписаны на разные местные паблики и отвечают в них на поставленные вопросы. Что касается страницы администрации в ВК, то сейчас мы рассматриваем вариант её создания. Николай ГАЛЕНКОВ, глава администрации МО СП «д. Совьяки»: - В социальных сетях я не зарегистрирован, но жители обращаются к нам с помощью официального сайта нашей администрации или на личном приеме. Чтобы решить какую-то проблему, необходимо изучить документы, имеющиеся на руках у человека. Через соцсети этого не сделаешь. Поэтому считаю, что непосредственное общение с гражданами более действенное. Но рекомендацию руководителя региона, мы, конечно выполним - создадим страницу администрации сельского поселения в социальной сети. Ирина ЖИЛЬЦОВА, глава администрации МО СП «д. Асеньевское»: - У меня был подобный опыт общения через «Инстаграмм». Там была страница нашей администрации, и мы общались с населением в таком формате. Поэтому сейчас я готова выполнить поручение главы региона: создам личную страницу, чтобы жители могли напрямую обращаться ко мне удаленно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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