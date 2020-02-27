«Боровск-авто» держит слово, данное пассажирам

Общественный транспорт для многих жителей района зачастую является чуть ли не единственным способом попасть из одного поселения в другое. Не так давно мы рассказывали какие изменения проводит отвечающая за пассажирские перевозки компания «Боровск-авто» на своих маршрутах и о планах предприятия на ближайшее время.

И вот, по прошествии нескольких недель, пришло время проверить, держит ли предприятие данное жителям слово.

На сегодняшний день автобусы «Боровск-авто» обслуживают все внутрирайонные маршруты среди которых самым востребованными остаются рейсы «Боровск-Балабаново».

Именно на этом направлении у жителей возникало больше всего жалоб и вопросов относительно работы перевозчика касающихся, по большей части, вместимости транспорта и комфорта самого проезда.

Благодаря установке в салонах видеокамер, руководство предприятия смогло определить наиболее загруженные рейсы и поставило на них самые вместительные автобусы. Более того, как отметил директор компании «Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, сейчас активно идет замена автопарка, и на этот маршрут уже вышли новые машины.

- Хочется отметить, что мы всегда держим данное слово. Люди просили вывести вместительные низкопольные автобусы на постоянной основе. И это было сделано. Начиная с 4:30 и до 0:30 будет ходить наш новый «МАЗ-206», чтобы все пассажиры могли без проблем добраться домой и на работу, - подчеркнул Юрий Иванович.

Также, по словам Соловьева, сейчас завершается подготовка еще одного такого же транспортного средства, которое будет ходить из Балабанова в Обнинск, начиная с утренних часов, чтобы люди могли успеть на первые электрички.

Не оставили без внимания и вопрос, заданный во время отчета главы администрации Боровска Анжелики БОДРОВОЙ. Недовольные горожане пожаловались на то, что не могут добраться до Балабанова из Рощи. Как отметил Юрий Иванович, эта информация не совсем достоверна, поскольку автобусы по этому участку ходят регулярно, а жителям просто не хочется делать лишнюю пересадку, и они требуют организовать прямой рейс.

В таких случаях важно помнить, что общественный транспорт не может подстраиваться под нужды конкретного человека и, выстраивая его работу, в первую очередь исходят из потребности большинства пассажиров. Некоторые неудобства в таком случае, к сожалению, неизбежны и организовать рейсы таким образом, чтобы было удобно всем и каждому, просто невозможно.

Семен ФРОЛОВ

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