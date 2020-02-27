Интернет и тот свет. В Балабанове предложили оцифровать кладбище

Балабановское кладбище с завидным постоянством привлекает к себе внимание. Очередной повод поговорить о нём появился на текущей неделе. Правда, в отличие от прежних ситуаций, когда депутатам Гордумы, а затем и органам правопорядка приходилось разбираться в махинациях смотрителей погоста, в этот раз пришлось обсудить тему наведения порядка в учете захоронений.

Однако, конструктивный посыл директора МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» Евгения ЛЕОНОВА парламентарии приняли с сомнениями.

КОНЦЕПЦИЯ ПОРЯДКА

МУП "Многофункциональный центр обслуживания населения" Евгений Леонов возглавил в 2019 году. В обязанности этого предприятия входит обеспечение полноценной работы таких муниципальных объектов, как баня, рынок и кладбище. Именно, с целью навести порядок на погосте, руководитель МУП вышел на комиссию по городскому хозяйству местной Гордумы. В частности, он предложил оцифровать городское кладбище.

Сделать это он хочет с помощью подрядной организации, которая выполнит аэросъемку данного муниципального объекта и, на основании полученных данных, создаст схему захоронений с указанием имён погребенных граждан. Это позволит в электронном варианте совершать документооборот, отслеживать порядок захоронения и следить за состоянием могил с помощью компьютерной программы.

Граждане при помощи программы могут найти место погребения своих родственников, как удаленно, так и на месте, по навигационной системе а, в случае необходимости, оформить платную услугу по уборке захоронения, которую в будущем готовы оказывать силами МУП «МФЦОН».

ЦЕНА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

На сегодняшний день такую процедуру уже проводят в Калуге, сообщил Евгений Леонов. А учитывая повальную цифровизацию, в скором времени этим придётся заняться всем поселениям не только в нашем регионе.

Сейчас специализированные фирмы предлагают оцифровать кладбища по цене от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. за гектар. Следовательно, для Балабанова исходная цена, без учета понижения стоимости на электронных торгах, вырисовывается в минимальную сумму от полумиллиона рублей.

Пока это предложение не вынесли на обсуждение всего депкорпуса. Его успели рассмотреть только на совещании в администрации и комиссии по городскому хозяйству при ГД.

Однако ,и там депутаты не смогли дать однозначную оценку такому предложению. С одной стороны, парламентарии понимают, что рано или поздно и Балабаново придется внедрять электронную программу. Но, насколько это позволительно для городского бюджета сейчас, - большой вопрос. К тому же, пока непонятно, кто в дальнейшем будет обеспечивать ведение электронного учёта, ведь в настоящее время на городском кладбище работает лишь один человек - смотритель погоста. Поэтому рассмотрение данного предложения на официальном заседании Гордумы администрация решила отложить до тех пор, пока не будут проработаны все тонкости вопроса.

ЗАБИТЬ МЕСТО

Участок для захоронения на Балабановском погосте предоставляется в соответствии с правилами, утвержденными Гордумой - площадь 2Х2,5 метра и по справке о смерти из морга. Такой размер позволяет впоследствии разместить рядом вторую могилу. Однако, как говорит Евгений ЛЕОНОВ, население недовольно этими ограничениями. Люди часто просят вдвое больше, чтобы иметь возможность обустроить семейное захоронение. Поэтому он попросил депутатов рассмотреть возможность внести изменения в ранее принятое Гордумой решение.

Как быть с этой инициативой,- тоже пока непонятно. Желание людей хоронить своих родственников в одном месте вполне оправдано. Однако,может случиться так, что взяв большой участок, который получает свой порядковый номер, семья переедет в другой регион, и захоронение на Балабановском кладбище станет не актуальным. Тогда у города появятся пустые «пятна», заросшие бурьяном, но уже имеющие «хозяина». К тому же, выделение больших участков на перспективу чревато тем, что места на погосте закончатся раньше, чем будут использованы по назначению. И тогда перед городом встанет вопрос: где хоронить усопших горожан?

Пока это предложение тоже обсудили в узком кругу. До широкого рассмотрения администрации и депутатам ещё предстоит изучить опыт других муниципалитетов, чтобы не спровоцировать проблемы в дальнейшем.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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