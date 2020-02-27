Заданным курсом. В СП «Асеньевское» готовятся к реализации намеченных планов

В случае с сельскими поселениями зачастую бывает так, что работа чиновников заметна хуже, чем труд городских коллег. В распоряжении местных властей куда более скромный бюджет, который необходимо вложить в десятки населенных пунктов, да еще при этом не забывать про прочие сферы и различные глобальные проекты.

Например, в СП «Асеньевское» в этом году намерены взяться за решение важных проблем где-то справляясь своими силами, а где-то призывая на помощь районную казну. При этом чиновники явно не намерены ставить во главе угла что-то одно, а намерены планомерно работать сразу в нескольких приоритетных направлениях.

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Одна из главных особенностей в работе администрации СП «Асеньевское» - это постоянная работа в тесном контакте с жителями. Возглавляющая исполнительную власть Ирина ЖИЛЬЦОВА не раз отмечала, что принимая большинство важных решений, она всегда старается узнать мнение селян, и уже отталкиваясь от него строить дальнейшие планы и намечать проекты.

Так в прошлом году в Асеньевском был создан парк, о котором люди давно мечтали. Для местных властей это, по сути, стало первым опытом по строительству на пустом месте современного общественного пространства. Безусловно, не все прошло гладко, и сроки сдачи объекта изрядно затянули. Но,самое главное, жители остались довольны результатом, а чиновники, как говорится, набили руку, что в этом году должно помочь им справиться с куда более масштабными задумками.

В этот раз благоустройством решили не ограничиваться, и одним из самых значимых проектов станет строительство новых модульных очистных сооружений все в том же Асеньевском. Само собой, место выбрано не просто так - село является самым большим населенным пунктом в поселении, а потому речь о необходимости создания системы водоотведения соответствующий всем последним требованиям шла уже не первый давно.

- В этом году наши планы наконец-то стали воплощаться в жизнь и благодаря Фонду приоритетных проектов мы смогли приступить к строительству. Общая стоимость составит примерно 13 миллионов рублей, и мы уже сейчас приступили к работам. Выделен участок под здание и даже оформлена точка учета электричества, чтобы избежать задержек в дальнейшем, - отметила Жильцова.

Впрочем, не забывает Ирина Николаевна и о таких более привычных и доступных вещах/ как детские площадки. О такой чиновников просили жители деревни Серединское и администрация выполнила озвученное на отчете главы обещание - сейчас заканчивается составление сметы и в скором времени начнутся процедуры по поиску подрядчика.

Не меньше интереса вызывает и инициатива, касающаяся приведения в порядок документации связанной с земельными вопросами. В этом году в Асеньевском намерены составить паспорта на все дороги, находящиеся в ведении местных властей и сейчас также заканчивают подсчеты необходимой для этого суммы.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Следуя курсу благоустройства, в сельском поселении помнят и про 75-летнюю годовщину Великой Победы.

- Эта дата имеет большое значение и для нас, и для жителей, а потому в этом году ремонту и обновлению мемориалов мы уделим большое внимание. Пока у нас запланированы работы по шести участкам, которые будут проводиться как с участием казны поселения, так и субсидий из вышестоящих бюджетов, - отметила Ирина Николаевна.

Само собой,это лишь несколько самых больших и значимых проектов, помимо которых администрации предстоит решать еще много различных задач. Но сам факт, что в поселении не бояться браться за масштабные и значимые для всех жителей задумки, уже говорит о многом. И если эта работа будет продолжаться и дальше, то уровень жизни в поселении выйдет на совершенно иной уровень.

Семен ФРОЛОВ

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