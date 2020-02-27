«Домик счастья» открывает двери на вставку Людмилы Киселёвой

29 февраля в 14.00 боровский «Домик Счастья» откроет своё арт-пространство для выставки Людмилы КИСЕЛЁВОЙ и Николая МИСЛОВА «И ты увидишь: мир прекрасен», а также автобиографической фотовыставки, посвященной жизненному и творческому пути Людмилы Георгиевна «Путь за пределы самой себя».

Мероприятие начнётся в 14.00 с выступления Татьяны КВАШИНОЙ, близкой подруги Людмилы Киселёвой. Она познакомит гостей с творческой судьбой боровской художницы и поэтессы, прочтет стихи, написанные по мотивам ее картин. Далее гости смогут увидеть небольшой фильм «Дай сердца твоего коснуться сердцем», который повествует о жизненном пути Людмилы Киселевой.

В 15.30 начнётся увлекательный графический мастер-класс «Черно-белое кино». А финальным аккордом мероприятия традиционно станет ритуал «Очаг Желаний».

Вход на торжественное открытие и выставки - бесплатный!

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