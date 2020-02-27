«Игра королей». Стратеги со всего региона сразились на турнире в Кривском

На минувших выходных в Кривском прошло большое спортивное событие - открытый чемпионат по шахматам, приуроченный ко Дню Защитника Отечества.

Организаторами соревнований стали местная администрация и шахматный клуб «Офицер», а побороться за звание лучшего из лучших, а также ценные призы, приехали спортсмены со всего региона.

ВЕЧНЫЙ СПОРТ

История такой игры,как шахматы, насчитывает более тысячи лет. Сам факт, что, несмотря на свой более чем «почтенный» возраст, она остается актуальной и в наши дни, как минимум, вызывает интерес к этой забаве. Долгое время она оставалась прерогативой правителей, ученых и полководцев, но сейчас почувствовать себя королем и продемонстрировать свои стратегические таланты может любой желающий.

В этом могли убедиться кривчане, пришедшие на открытый чемпионат по шахматам 22-го февраля. За приз главы администрации поселения Алексея МАКСИМЕНКО боролись 24 участника из 9-и поселений региона. Самым юным претендентом на победу стал шестилетний Дмитрий ВЕРТАЙ, а самым опытным 79-летний Николай ИГНАХИН.

С приветственным словом к участникам обратился глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, отметивший, что ему приятно видеть интерес к этому виду спорту и выразивший надежду на то, что со временем количество таких соревнований будет только расти.

СЕРЬЕЗНЫЙ УРОВЕНЬ

Вслед за этим на площадке развернулись настоящие военные действия. Независимо от возраста, каждому из участников было что показать своим оппонентам, и, практически в каждой схватке,предсказать победителя было невозможно до самого конца.

- Соревнования вышли очень зрелищными и нам приятно, что участники остались о турнире хорошего мнения, отметив, что, и организация, и призовой фонд, не уступают не только областным состязаниям, но, даже, и чемпионату страны! Здорово видеть среди игроков много молодых людей - я уверен, что многих из них ждет большое будущее, а мы со своей стороны намерены и дальше продолжать развивать этот вид спорта, и уже летом, с поддержкой главы района, планируем повторить это мероприятие, - отметил глава администрации СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО.

К слову, сам Алексей Витальевич тоже не остался в стороне от игры, и сразился против депутата обнинского Городского Собрания Анатолия ШАТУХИНА, принявшего участие в соревнованиях. По итогам ожесточенный битвы оппоненты пожали друг другу руки и объявили, что в этот раз «победила дружба».

А вот в остальных поединках разойтись миром у полководцев не вышло. И после окончания последнего матча пришла пора назвать имен победителей. Бронзовая медаль досталась обнинцу Роману ВЕРТАЮ, серебро у кривчанина Матвея КОКОРНИКОВА, который лишь немного уступил еще одному представителю наукограда Александру ЗАБОРСКОМУ, который и увез домой золото.

- Турнир был очень классным. Хочу сказать большое спасибо организаторам и участникам. Я, можно сказать, попал сюда случайно, но ни минуты не пожалел, - очень много эмоций и,- все- только самые положительные. Отдельно хочу отметить Матвея Кокорникова - последняя партия выдалась невероятно напряженной. Он продемонстрировал отличную защиту и, пришлось согласиться на ничью, - поделился своими эмоциями победитель.

В итоге, можно смело признать,- первый опыт организации подобного турнира положительным. Большинство игроков пообещали приехать в Кривское летом, чтобы взять реванш или напротив, подтвердить свои призовые места. А это значит, что всех любителей шахмат в этом году ждут новые яркие эмоции и запоминающиеся матчи.

Степан ФЕДОРОВ

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