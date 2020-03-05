Районные депутаты будут настаивать на запрете переработки отходов в Ермолине

Противостояние компании «Трансмет», занимающейся ликвидацией органических отходов, и жителей района ОПХ Ермолина длится уже не один год.

При этом, несмотря на то, что позицию горожан поддержали местные и районные власти и даже прокуратура, пресечь работу компании до сих пор не удалось.

Недавно эта ситуация вновь оказалась в центре внимания у депутатов Районного Собрания, которые полны решимости довести начатое дело до конца и добиться закрытия ненавистной ермолинцам деятельности.

В конце прошлого года в проблеме ужасного запаха на территории ОПХ была поставлена точка. Решением суда ходатайство прокуратуры о том, чтобы прекратить данный вид деятельности компании «Трансмет», занимающейся утилизацией органических отходов, было удовлетворено. Казалось бы, местные жители наконец-то могут вздохнуть с облегчением, но не тут-то было.

С того дня прошло несколько месяцев, однако грузовики все еще продолжают привозить на полигон свой «благоухающий» груз. Дело в том, что руководитель компании подал апелляцию, а значит, пока она не будет рассмотрена, работа компании не прекратится.

Еще одним немаловажным фактором можно назвать смену собственника участка. Если раньше компания «Трансмет» вела свою деятельность на основе договора с индустриальным парком, то сейчас эта земля была передана во владение Боровскому району. Администрация муниципалитета, само собой, сразу же сообщила, что не намерена сдавать её в аренду, из-за чего началась очередная судебная тяжба, поскольку директор перерабатывающей отходы компании и здесь отказался сдаваться без боя.

Вот и получается, что, несмотря на все принятые меры, живущие рядом с компостными ямами ермолинцы, продолжают страдать от ужасного запаха, периодически накрывающего весь район, несмотря на заверения предпринимателя в том, что теперь на полигон привозят лишь отходы от производства шоколада и кофе.

Вмешаться в эту ситуацию твердо намерены депутаты Районного Собрания, ранее уже не раз указывавшие на необходимость переселить организацию подальше от населенных пунктов.

- Это невозможно уже терпеть, на улице просто нельзя находиться. Складывается впечатление, что тебе, простите, прямо под ноги кучу отходов навалили, а ты с этим ничего сделать не можешь - стой и радуйся. Я считаю, что никаких поблажек здесь быть не должно и это предприятие необходимо ликвидировать, - высказался депутат Сергей КУПРАНОВ.

Его поддержал и занимающийся экологическими вопросами Владимир ЦВЕТКОВ, отметивший, что в данном случае, помимо здоровья людей, под угрозой находится еще и природа района, и нужно довести начатое дело до конца.

Однако, до тех пор, пока не пройдут суды и апелляции, у должностных лиц , по сути, связаны руки. Народные избранники же, в свою очередь, намерены предпринять еще одну попытку достучаться до бизнесмена, и в ближайшее время будет организована встреча чиновников, парламентариев и собственника с целью найти выход из сложившейся ситуации.

Семен ФРОЛОВ

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