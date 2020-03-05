Боровск получит 70 миллионов рублей на благоустройство площади Ленина

28 февраля стали известны результаты Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов России, итоги которого были подведены в Тюмени. Боровск с проектом реконструкции площади им. Ленина стал победителем.

Из федерального бюджета на реализацию этого плана город получит 50 миллионов рублей, ещё 20 миллионов выделит область, 15 миллионов вложит сам муниципалитет.

Глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА, которая не поехала в Тюмень, делегировав туда своего заместителя Дмитрия Горошко, прокомментировала эту общую победу:

- Нереальные эмоции! Я счастлива! Мы вложили в этот проект душу, прошли несколько сложных этапов обсуждения, и сейчас мне очень приятно, что нашу работу так высоко оценили.

По словам заместителя главы администрации Боровска Дмитрия ГОРОШКО, к реализации проекта в райцентре приступят в этом году.

- Мы планируем уложиться в два года. В 2020-м займемся подготовительными работами - окончательно завершим проектирование, пройдем все согласования и экспертизы. А само строительство начнём в 2021-м, - отметил Дмитрий Борисович.

Важным нюансом, который предстоит решить Горошко и его коллегам, остаются линии электропередач. С тем, что в нынешнем своем виде провода и опоры сильно портят внешний облик исторической части города, согласны все, но найти подходящий выход из положения - задача непростая. Наиболее вероятным вариантом чиновники видят заведение кабелей под землю, и этот вопрос еще будет обсуждаться с представителями РЭС.

Говоря о предстоящих планах, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, отметил, что, несмотря на важность сохранения исторической особенности Боровска, городу не следует сторониться современных технологий. Особенно, когда они могут помочь привлечь в поселение новых туристов.

- Можно попробовать собрать команду молодых энтузиастов, которые создадут приложение для смартфона, работающее по принципу «дополненной реальности». Например, зайдя в него на центральной площади Боровска, в том месте, где сейчас фонтан, пользователь смог бы увидеть стоявший раньше на этом месте храм и прочитать его историю. Таких мест в городе много, и эта задумка не требует особых затрат для реализации, - подчеркнул Николай Александрович.

Что касается города Балабаново, который тоже принимал участие в этом конкурсе, но не добрал всего несколько баллов до победы, то свой проект благоустройства берега реки Страдаловки здесь не собираются бросать. Администрация города уже готовит документы для участия в следующем году в федеральном проекте, надеясь с четвертой попытки получить финансовую поддержку для преображения любимого горожанами места отдыха.

- Минстрой выпустил буклет лучших практик малых городов, в который вошли далеко не все участники, дошедшие до финала конкурса. Наш проект в него включили. Это значит, что мы на правильном пути, надо только немного подкорректировать концепцию, внести корректировки с учетом замечаний и, думаю, успех не за горами. Тем более, что наш проект взяло под контроль Министерство строительства, - воодушевил своих коллег глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.

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