В Балабанове отказались отдавать контроль над бюджетом району

На рассмотрение Гордумы Балабанова поступило предложение о передаче полномочий Контрольного органа муниципалитета району. Ранее администрация предложила сделать это с целью экономии бюджетных средств, исполнив рекомендацию областного руководства. Из Калуги для этого разговора ранее даже был делегирован представитель. Однако 27 февраля депутаты не услышали, сколько именно город сэкономит от такой процедуры.

Контрольный орган, который с момента создания в 2010 году возглавляет Юлия Полякова, является самостоятельным органом власти и работает согласно плану проверок бюджета города и муниципальных предприятий, а также по заданию Гордумы.

За минувшее время КО в Балабанове выявил множественные нарушения в использовании бюджетных средств в ДК, ЦФиС, МУП "ЖКХ", МУП "Коммунальные тепловые сети", на городском рынке, кладбище, а также самой администрацией. Результаты этих проверок стали основой для возбуждения нескольких уголовных дел, по некоторым из них судом уже вынесены обвинительные заключения.

Учитывая это, депутаты отказались передавать полномочия районному Контрольному органу, который отслеживает бюджетные потоки других поселений Боровского района.

Рассмотрение вопроса отложили на месяц, дав администрации время на ответ по поводу экономии средств, а также на то, в какую сумму обойдется местному бюджету услуги районного органа контроля.

27 февраля закончился и контракт Юлии Поляковой. И перед депутатами встал вопрос продления её работы. Поскольку кандидатуры на должность председателя КО проходят конкурсный отбор, парламентарии продлили полномочия Поляковой в качестве врио на три месяца.

Удастся ли администрации Балабанова убедить депкорпус в целесообразности передачи функций Контрольного органа району, станет известно в конце марта на официальном заседании Гордумы.

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