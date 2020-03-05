05.03.2020

В Балабанове вскладчину отремонтируют спортплощадки



В 2020-м году в Балабанове, наконец, дойдет дело до спортивных объектов в центре города, которые годами ждали реконструкции.  Это две «коробки», одна из которых расположена за магазином "Диски" на ул. Лесной. Здесь будет заасфальтировано основание, установлено освещение и заменены борта. Также появятся ворота для мини-футбола, сетка для волейбола, кольца для баскетбола и площадка для воркаута.

Данный объект будет реализован по программе инициативного бюджетирования и обойдётся (без учета понижения цены на торгах) в три с лишним миллиона рублей.

Второй спортплощадкой, которую в этом году ждут колоссальные перемены, стала «коробка»  во дворах ул. Энергетиков- 1 Мая.

О необходимости отремонтировать её неоднократно с администрацией говорили депутаты «второго» округа Городской Думы. Однако в прошлом году в муниципалитете хватило средств только для того, чтобы демонтировать старые деревянные борта с навесом для переодевания и решить вопрос с освещением.

Теперь к этой работе подключится район. Людмила КНЯЗЕВА и Виктория РУДНЕВА, являющиеся депутатами Райсобрания, направят на восстановление этого объекта по 450 тыс. рублей, которые ежегодно выделяются из средств бюджета на решение проблем округов,  представленных парламентариями. Однако, этой суммы недостаточно, чтобы привести в порядок столь проблемный объект.

- К деньгам, которые мы с моей коллегой направим на спортплощадку, район из Фонда приоритетных проектов добавит миллион рублей. Такая договоренность уже есть. Но я обратилась к главе района Анатолию БЕЛЬСКОМУ и попросила добавить к этой сумме еще миллион. Ведь было время, когда на этой «коробке» днями и ночами кипела жизнь, детвора на ней и зимой и летом занималась спортом. И мне очень хочется, чтобы она получила второе дыхание, а наши юные горожане, большая часть из которых ученики нашей «первой» школы, возможность активно и с пользой для здоровья проводить свободное время, - поделилась Людмила КНЯЗЕВА, которая совмещает депутатскую деятельность с руководством самой многочисленной школы в Балабанове.

Если глава района поддержит эту просьбу, то площадка на ул. Энергетиков - 1 Мая может обрести и оборудование для воркаута, заниматься которым смогут не только дети и молодежь, но и взрослое население.  

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